CBF mantém Botafogo-PB x Santa Cruz no Almeidão, e greve no Belo aumenta tensão para o duelo

Partida deste sábado (10) não será transferida para o Lacerdão, em Caruaru; jogadores do Botafogo-PB não treinaram nesta quarta-feira (7) em protesto por atrasos

Equipe do Santa Cruz em jogo contra o Botafogo-PB, em João Pessoa (Savyo Miguel / FPF)

A CBF negou o pedido de Botafogo-PB e Santa Cruz para transferir o mando da partida deste sábado (10) para o Lacerdão, em Caruaru, e manteve o confronto no Estádio Almeidão, em João Pessoa. O duelo está marcado para a rodada que definirá os classificados para a decisão da Série C.

O pedido de mudança havia sido feito pelos clubes, mas esbarrou no regulamento da CBF, que não autoriza a transferência de partidas para outro estado nos últimos cinco mandos de cada equipe em competições ou fases de pontos corridos e nos últimos três mandos em fases eliminatórias. Com isso, o Almeidão será novamente o palco do confronto.

Além da definição sobre o local da partida, o Botafogo-PB chega ao compromisso envolvido em um problema extracampo. Segundo informação divulgada pelo repórter Pedro Quaresma, da CBN Paraíba, os jogadores do Belo não participaram do treinamento desta quarta-feira (7) em protesto contra o atraso no pagamento dos direitos de imagem referentes ao mês de agosto.

Do lado pernambucano, o Santa Cruz lidera a chave com 11 pontos e já garantiu o acesso à Série B com uma rodada de antecedência. A classificação para a decisão da Terceirona, porém, ainda está em aberto. Um empate ou uma vitória diante do Botafogo-PB coloca o Tricolor na final. Em caso de derrota, a equipe precisará torcer para que o Maringá não vença o Floresta.

CBF mantém jogo no Almeidão

A possibilidade de levar a partida para Caruaru surgiu a partir de um pedido conjunto para alterar o mando de campo. A CBF, no entanto, rejeitou a solicitação e confirmou o Almeidão como palco do confronto.

A decisão segue a regra estabelecida pela entidade para a reta final das competições. A transferência de partidas para outro estado não é autorizada nos últimos cinco mandos de cada clube em competições ou fases disputadas no sistema de pontos corridos. Em fases eliminatórias, a restrição vale para os últimos três mandos.

Com a negativa, Botafogo-PB e Santa Cruz voltam a se enfrentar em João Pessoa na última rodada do quadrangular.

Torcida única no Almeidão

Assim como aconteceu no primeiro encontro entre as equipes pelo quadrangular, a partida deste sábado terá apenas torcedores do Botafogo-PB nas arquibancadas. A medida segue recomendação dos Ministérios Públicos de Pernambuco e da Paraíba, posteriormente referendada pela CBF.

Na primeira rodada da fase, quando Santa Cruz e Botafogo-PB se enfrentaram na Arena de Pernambuco, apenas a torcida coral teve acesso ao estádio. Agora, com o mando paraibano, a restrição será aplicada aos torcedores pernambucanos.

Protesto dos jogadores do Botafogo-PB

A preparação do Botafogo-PB para a partida também foi afetada por uma paralisação dos jogadores. Conforme relato divulgado pelo repórter Pedro Quaresma, da CBN Paraíba, o elenco decidiu não realizar o treinamento programado para esta quarta-feira em protesto pelo atraso nos direitos de imagem referentes ao mês de agosto.

Na segunda-feira, havia sido estabelecido um novo acordo para que os valores fossem pagos de forma gradual durante a semana, com a previsão de quitação até esta sexta-feira. Como nenhum pagamento havia sido realizado até esta quarta, os jogadores optaram por protestar e não participar da atividade.

Santa Cruz mira vaga na final

Já classificado para a Série B, o Santa Cruz chega à última rodada com o objetivo de garantir a presença na decisão da Série C. Líder da chave com 11 pontos, o Tricolor depende apenas de si para avançar à final.

Uma vitória ou um empate diante do Botafogo-PB confirma a equipe pernambucana na decisão. Caso seja derrotado no Almeidão, o Santa Cruz terá que acompanhar o outro confronto da rodada e torcer por um tropeço do Maringá diante do Floresta.