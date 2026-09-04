Cristian elogia novos reforços do Santa Cruz, mas pede paciência: ‘Um passo por vez’

Treinador do Tricolor citou que atletas precisam de tempo para ganhar entrosamento, mas serão importantes no Quadrangular do Acesso

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O técnico Cristian de Souza, do Santa Cruz, comentou sobre as recentes contratações do clube para o Quadrangular do Acesso da Série C.

Em coletiva nesta sexta-feira (4), o comandante da Cobra Coral elogiou as chegadas dos meias Willian Júnior e Matheus Melo, além dos atacantes Vini Hora e Matheus Cadorini.

“Cadorini é um centroavante de área. Vem de um ótimo ano. Willian Júnior e Vini Hora voltando com acesso. Matheus Melo fez uma ótima Série D. São jogadores que chegam com qualidade e energia positiva”, disse.

Porém, o treinador afirmou que é preciso ter paciência com a adaptação dos atletas.

“A gente tem que dar um passo por vez [...] Torço para que eles se adaptem rapidamente. Não é fácil chegar e dois dias depois ir para um jogo decisivo. Acredito que esses jogadores vão estar a pleno daqui a 10 dias a duas semanas. Não tem como acelerar esse processo”, declarou.

Possíveis estreias contra o Botafogo-PB

Até o momento, Vini Hora e Willian Júnior já foram regularizados, mas a expectativa é de que, pelo menos, Matheus Cadorini também fique à disposição.

Porém, os novos nomes devem começar no banco de reservas contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco.



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