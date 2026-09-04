Santa Cruz x Botafogo-PB terá torcida única na Arena de Pernambuco

Justiça acatou pedido do MPPE e determinou que duelo que abre Quadrangular do Acesso da Série C tenha apenas torcedores do time mandante

Santa Cruz e Botafogo-PB voltam a se enfrentar (Savyo Miguel / FPF)

A partida entre Santa Cruz e Botafogo-PB, neste domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco, terá torcida única.

A decisão foi tomada pela Justiça de Pernambuco na noite desta quinta-feira (3), após pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Com isso, mesmo após o Tricolor ter iniciado a venda de ingressos para o setor visitante, o jogo que abre o Quadrangular do Acesso da Série C terá apenas torcedores do Santa Cruz.

A decisão também proíbe a comercialização de ingressos e o acesso de torcedores do Botafogo-PB ao estádio e ao seu entorno, além da entrada com símbolos que identifiquem a torcida visitante.

Decisão judicial

Na decisão, o juiz Flávio Augusto Fontes de Lima considerou que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Entre os argumentos apresentados pelo MPPE estão o histórico de rivalidade e animosidade entre as torcidas, relatórios de inteligência que classificam a partida como de alto risco e a insuficiência do efetivo da Polícia Militar de Pernambuco para garantir a segurança com a presença das duas torcidas.

Santa Cruz deve recorrer

O Santa Cruz deve recorrer da decisão. A determinação é válida para o confronto deste domingo e também prevê tratamento isonômico para o duelo entre as equipes com mando do Botafogo-PB.

O Ministério Público da Paraíba já havia recomendado a adoção da torcida única para a partida no Almeidão.

Assim, a expectativa é de que a mesma medida seja adotada no jogo que fechará a segunda fase da competição, no Almeidão, previsto para 10 de outubro, às 17h.



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