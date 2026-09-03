Santa Cruz anuncia retorno do meia Willian Júnior para a disputa do quadrangular da Série C
Meia está de volta para reforçar o Tricolor na fase decisiva da competição e está liberado para atuar contra o Botafogo-PB
Publicado: 03/09/2026 às 19:51
Willian Júnior, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (3) o retorno do meia Willian Júnior. Aos 27 anos, o jogador está de volta para reforçar o Tricolor na disputa do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, em busca de um novo acesso.
O atleta já tem nome publicado no BID da CBF e poderá atuar diante do Botafogo-PB, no domingo (6), em jogo que abre a campanha coral no quadrangular.
Willian Júnior foi um dos destaques da campanha que garantiu o retorno do Santa Cruz à Terceirona na temporada passada. Após deixar o clube em abril deste ano, em comum acordo para a rescisão contratual, o meia defendeu o Gama e também conquistou o acesso à Série C. Pelo clube candango, disputou 19 partidas em 2026, com quatro gols e três assistências.
A volta de Willian representa mais uma alternativa para o setor de criação do técnico Cristian de Souza. Com a camisa do Santa Cruz, o meia soma 35 jogos, dois gols e sete assistências desde que chegou ao clube, em 2025.
O bom desempenho pelo Gama abriu caminho para o retorno ao Arruda justamente na fase mais importante do ano.