Santa Cruz oficializa contratação do atacante Matheus Cadorini, artilheiro da Portuguesa

Centroavante de 24 anos é mais um reforço para o Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro

Matheus Cadorini, novo atacante do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz oficializou nesta sexta-feira (4) a contratação do atacante Matheus Cadorini, da Portuguesa.



O jogador de 24 anos chega por empréstimo e é mais um reforço para o Quadrangular do Acesso da Série C.

Agora, o clube busca regularizar o centroavante para que fique disponível contra o Botafogo-PB neste domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco.

Números de Matheus Cadorini

Mesmo com a pouca idade, Cadorini tem uma boa rodagem em sua carreira. Ele deu os primeiros passos como profissional pelo Internacional de Porto Alegre, em 2021. No ano seguinte, com apenas 19 anos, foi emprestado ao Coritiba para ganhar minutagem.

Foi pouco aproveitado no time titular e, novamente, emprestado. Desta vez, para o Ituano, onde chegou a participar de 29 jogos, marcando quatro gols e dando uma assistência.

Com o fim de sua passagem pelo Galo de Itu, veio também o encerramento do seu contrato com o Internacional, clube que possuía os direitos do atleta.

Livre no mercado, Matheus Cadorini buscou novos ares, indo parar no futebol espanhol. Passou cerca de um ano no Real Murcia, time da terceira divisão, até retornar ao Brasil, no começo de 2026.

Na Portuguesa, ele desencantou. Foi o artilheiro da Lusa na Série D, com oito gols. Antes, havia marcado dois no Paulistão.



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