Seis decisões para o Tricolor

Torcedores do Santa Cruz no Almeidão, em João Pessoa (Savyo Miguel / FPF)

Seis decisões

Seis jogos. Seis decisões. E um sonho que volta a ganhar forma. O desafio do Santa Cruz pelo acesso à Série B começa neste domingo, diante do Botafogo/PB, na Arena de Pernambuco. É o início de um quadrangular em que não haverá espaço para distrações, muito menos para arrependimentos. Cada ponto terá peso de decisão. Do outro lado estará justamente o dono da melhor campanha da primeira fase. Um adversário que o Santa Cruz já conhece e contra quem arrancou um empate fora de casa. Mas, para começar bem a caminhada, o Tricolor precisará colocar em campo aquilo que não apresentou nos últimos jogos: intensidade, domínio e personalidade para impor o seu futebol. O entusiasmo do torcedor coral é evidente. Afinal, depois de anos de frustrações, o Santa Cruz está novamente a seis jogos de distância de um lugar na Série B. Mas esse entusiasmo divide espaço com uma dose de desconfiança. Nas últimas cinco partidas da primeira fase, foram apenas cinco pontos conquistados, três deles em casa. O desempenho irregular acendeu um sinal de alerta justamente às vésperas do momento mais importante da temporada. Cristian de Souza foi bastante criticado pela postura da equipe diante do Anápolis. Agora, diante de uma Arena que deverá receber um grande público, não parece existir alternativa: o Santa Cruz precisa ser ofensivo, propositivo e corajoso. Precisa jogar como quem sabe que a oportunidade é rara e que o passado recente não pode entrar em campo junto com o time. Começar vencendo será fundamental. Ainda mais diante de um dos candidatos ao acesso, um clube que também carrega suas próprias cicatrizes e há anos tenta reencontrar o caminho da Série B.

Esperança em acesso

O Santa Cruz chega a esta fase com uma arma importante: o segundo melhor aproveitamento como visitante da Série C. Mas, neste domingo, não será apenas uma estatística que estará em jogo. Será o primeiro passo de uma caminhada que pode devolver ao torcedor coral um lugar que parecia distante demais: o futebol brasileiro de segunda divisão. São seis jogos. Seis decisões. E, para o Santa Cruz, seis oportunidades de transformar esperança em acesso.

Lado financeiro

Outro ponto fundamental no Arruda é colocar a vida financeira em dia — até mais importante do que trazer reforços. Isso garante estabilidade emocional ao grupo, que vinha se irritando com atrasos e desculpas incômodas. De onde virá o dinheiro, dos novos investidores ou não, pouco importa. O essencial é que, daqui para frente, nada pode faltar.

Oportunidade de ouro

O Sport teve uma semana para arrumar a casa e chega ao Castelão, sábado, diante de um Ceará mergulhado no Z4, em crise interna e sob forte pressão da torcida. O cenário não poderia ser mais favorável para o Leão buscar os três pontos, reagir na Série B e retomar o caminho do G6. Mas oportunidades precisam ser aproveitadas. Um novo tropeço, especialmente diante de um adversário em turbulência, aumentará a pressão sobre o Sport e poderá tornar ainda mais delicada a situação de Gilmar Dal Pozzo na Ilha do Retiro.

