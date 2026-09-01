Santa Cruz divulga parcial de 10 mil ingressos vendidos para jogo contra Botafogo-PB

Duelo contra os paraibanos abre o Quadrangular do Acesso da Série C e deve ter grande público na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Savyo Miguel / FPF)

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (1º) que mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (6), às 18h30, pela 1ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

A expectativa é de grande público na Arena de Pernambuco, que terá o Setor Sul Superior liberado para os torcedores da Cobra Coral.

O Tricolor segue vendendo um pacote promocional para os três jogos do clube como mandante na segunda fase da competição. O lote 1 já foi esgotado.

O time pernambucano lidera com folga o ranking de público na competição, com média de mais de 13 mil presentes por partida na Arena.

Santa Cruz contra torcida única nos jogos

Vale lembrar que, até o momento, não estão sendo vendidos ingressos para visitantes. O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB) recomendou que as duas partidas entre Santa Cruz e Botafogo-PB sejam realizadas apenas com torcedores do time mandante no estádio.

O Santa Cruz se manifestou contrário à torcida única e, inclusive, enviou um ofício à Federação Pernambucana de Futebol (FPF).



Preços do Lote 2 do pacote promocional para os três jogos

Sul Inferior: R$ 120



Leste Inferior: R$ 160



Oeste Inferior: R$ 200



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