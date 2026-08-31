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Goleiro do Amazonas agradece mensagens e promete torcida pelo Santa Cruz

Axel Lopes se tornou herói da classificação do Tricolor por evitar gol do Ypiranga-RS e recebeu muitos comentários nas redes sociais.

Ivan Mota

Publicado: 31/08/2026 às 16:30

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Axel Lopes, goleiro do Amazonas/Reprodução/Instagram

Axel Lopes, goleiro do Amazonas (Reprodução/Instagram)

Após ser considerado um dos heróis da classificação do Santa Cruz ao Quadrangular do Acesso da Série C por parte da torcida, o goleiro Axel Lopes, do Amazonas, retribuiu o carinho.

Em postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (31), o arqueiro, que fazia sua estreia na competição pelo clube, agradeceu por todos os comentários recebidos após evitar a vitória do Ypiranga-RS, que ultrapassaria a Cobra Coral, acabando com as chances de acesso.

Veja também:

“Aos Tricolores, ganharam mais três torcedores, torcida Coral”, escreveu o jogador, prometendo que, além dele, sua esposa e seu filho vão passar a torcer pelo Santa Cruz.

“A torcida do Santa te ama”

Entre as centenas de comentários recentes nas fotos do goleiro, torcedores do Santa Cruz exaltam sua defesa no último minuto da partida.

“Obrigado pela defesa. A torcida do Santa te ama”, escreveu um torcedor. “Salvou o nosso Santa, obrigado!”, disse outro Tricolor.

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