Série C: Com Santa Cruz presente, Quadrangular do Acesso terá VAR
Após ausência na primeira fase da competição, árbitro de vídeo será utilizado em todos os próximos jogos
Publicado: 01/09/2026 às 10:27
VAR estará presente nos próximos jogos da Série C (Leo Piva/CBF)
Segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Quadrangular do Acesso terá arbitragem de vídeo em seus jogos.
Diferentemente da primeira fase da competição, o VAR estará presente em todas as partidas, incluindo as finais que decidirão o grande campeão.
A informação já havia sido divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol no Conselho Técnico da Série C.
Vale lembrar que o VAR é utilizado em todos os jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.
Com isso, o primeiro jogo do Santa Cruz com árbitro de vídeo na competição será no próximo domingo (6), às 18h30.
Tabela do Santa Cruz no Quadrangular do Acesso:
- 06/09: Santa Cruz x Botafogo-PB (18h30)
- 12/09: Maringá x Santa Cruz (19h30)
- 20/09: Santa Cruz x Floresta (16h)
- 26/09: Floresta x Santa Cruz (17h)
- 03/10: Santa Cruz x Maringá (17h)
- 10/10: Botafogo-PB x Santa Cruz (17h)
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