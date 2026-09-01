Série C: Com Santa Cruz presente, Quadrangular do Acesso terá VAR

Após ausência na primeira fase da competição, árbitro de vídeo será utilizado em todos os próximos jogos

VAR estará presente nos próximos jogos da Série C (Leo Piva/CBF)

Segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Quadrangular do Acesso terá arbitragem de vídeo em seus jogos.

Diferentemente da primeira fase da competição, o VAR estará presente em todas as partidas, incluindo as finais que decidirão o grande campeão.

A informação já havia sido divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol no Conselho Técnico da Série C.

Vale lembrar que o VAR é utilizado em todos os jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o primeiro jogo do Santa Cruz com árbitro de vídeo na competição será no próximo domingo (6), às 18h30.

Tabela do Santa Cruz no Quadrangular do Acesso:

06/09: Santa Cruz x Botafogo-PB (18h30)



12/09: Maringá x Santa Cruz (19h30)



20/09: Santa Cruz x Floresta (16h)



26/09: Floresta x Santa Cruz (17h)



03/10: Santa Cruz x Maringá (17h)



10/10: Botafogo-PB x Santa Cruz (17h)



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