Santa Cruz
CALENDÁRIO
CBF detalha tabela do Santa Cruz no quadrangular de acesso da Série C; confira datas
A Cobra Coral dará o pontapé inicial na segunda fase contra o Botafogo-PB, em casa, no próximo domingo (6 de setembro)
Publicado: 31/08/2026 às 15:58
Jogadores do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (31) a tabela detalhada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz conheceu as datas dos seus jogos do quadrangular de acesso, que terá como adversários Botafogo-PB, Maringá e Floresta, em partidas de ida e volta.
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A Cobra Coral dará o pontapé inicial na fase decisiva contra o Botafogo-PB no próximo domingo, 6 de setembro, às 18h30, na Arena Pernambuco. Em seguida, o clube tricolor visita o Maringá, no dia 12 de setembro (sábado), às 19h30.
Para fechar o primeiro turno do quadrangular, o Santa Cruz volta a atuar em casa e recebe a equipe do Floresta. O duelo contra os cearenses está marcado para o dia 20 de setembro (domingo), às 16h, na Arena.
Em seguida, o Tricolor do Arruda volta a enfrentar o Floresta no dia 26 de setembro (sábado), às 17h, no estádio Presidente Vargas. Na penúltima rodada, o Santa Cruz reencontra o Maringá, em casa, no dia 3 de outubro (sábado), às 17h.
Na última rodada do quadrangular de acesso, a Cobra Coral visita o Botafogo-PB, no Almeidão. O duelo que pode valer o acesso à Série B ocorrerá no dia 10 de outubro (sábado), às 17h.
Tabela do Santa Cruz no quadrangular de acesso:
06/09: Santa Cruz x Botafogo-PB (18h30)
12/09: Maringá x Santa Cruz (19h30)
20/09: Santa Cruz x Floresta (16h)
26/09: Floresta x Santa Cruz (17h)
03/10: Santa Cruz x Maringá (17h)
10/10: Botafogo-PB x Santa Cruz (17h)
Como funciona a segunda fase da Série C?
Os oito classificados da primeira fase foram divididos em dois grupos com quatro equipes. Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso à Segunda Divisão de 2027. As melhores campanhas de cada quadrangular, além da classificação, também disputarão o título da Série C em jogos de ida e volta.
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