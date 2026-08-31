CBF detalha tabela do Santa Cruz no quadrangular de acesso da Série C; confira datas

Jogadores do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (31) a tabela detalhada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz conheceu as datas dos seus jogos do quadrangular de acesso, que terá como adversários Botafogo-PB, Maringá e Floresta, em partidas de ida e volta.

A Cobra Coral dará o pontapé inicial na fase decisiva contra o Botafogo-PB no próximo domingo, 6 de setembro, às 18h30, na Arena Pernambuco. Em seguida, o clube tricolor visita o Maringá, no dia 12 de setembro (sábado), às 19h30.Para fechar o primeiro turno do quadrangular, o Santa Cruz volta a atuar em casa e recebe a equipe do Floresta. O duelo contra os cearenses está marcado para o dia 20 de setembro (domingo), às 16h, na Arena.Em seguida, o Tricolor do Arruda volta a enfrentar o Floresta no dia 26 de setembro (sábado), às 17h, no estádio Presidente Vargas. Na penúltima rodada, o Santa Cruz reencontra o Maringá, em casa, no dia 3 de outubro (sábado), às 17h.Na última rodada do quadrangular de acesso, a Cobra Coral visita o Botafogo-PB, no Almeidão. O duelo que pode valer o acesso à Série B ocorrerá no dia 10 de outubro (sábado), às 17h.06/09: Santa Cruz x Botafogo-PB (18h30)12/09: Maringá x Santa Cruz (19h30)20/09: Santa Cruz x Floresta (16h)26/09: Floresta x Santa Cruz (17h)03/10: Santa Cruz x Maringá (17h)10/10: Botafogo-PB x Santa Cruz (17h)Os oito classificados da primeira fase foram divididos em dois grupos com quatro equipes. Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso à Segunda Divisão de 2027. As melhores campanhas de cada quadrangular, além da classificação, também disputarão o título da Série C em jogos de ida e volta.



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