Santa Cruz se posiciona contra torcida única nos jogos com o Botafogo-PB pela Série C

Clube enviou ofício à Federação Pernambucana de Futebol e defende presença das duas torcidas nos confrontos do quadrangular

Torcedores do Santa Cruz no Almeidão, em João Pessoa (Savyo Miguel / FPF)

O Santa Cruz se posicionou contra a adoção de torcida única nos dois confrontos com o Botafogo-PB pelo Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.

A reportagem do Diario de Pernambuco teve acesso ao ofício enviado pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, à Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

No documento, o Tricolor afirma que não participou de qualquer negociação ou acordo para estabelecer a presença exclusiva da torcida mandante nos confrontos.

O clube também ressalta que não deu anuência a uma medida desse tipo junto ao Botafogo-PB, às federações ou aos órgãos públicos.

O Santa Cruz defende que os dois jogos sejam realizados com torcedores das duas equipes, tanto na partida em Pernambuco quanto no duelo na Paraíba.

Para o clube, eventuais medidas de segurança devem ser utilizadas para viabilizar a convivência entre as torcidas, e não para impedir a entrada dos visitantes.

O primeiro jogo da segunda fase da Série C será entre as duas equipes, na Arena de Pernambuco, no próximo domingo (6), às 18h30.

Recomendação do Ministério Público da Paraíba

A manifestação do Santa Cruz ocorre após o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba (Nudetor/MPPB) recomendar torcida única nos dois confrontos.

A solicitação foi encaminhada pela Federação Paraibana de Futebol à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que ainda deverá definir a questão.

A recomendação foi motivada pelos episódios de violência registrados antes do empate por 2 a 2 entre Botafogo-PB e Santa Cruz, em agosto.

Na ocasião, houve confrontos entre torcedores em João Pessoa e ocorrências no entorno do Estádio Almeidão.



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