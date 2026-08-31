Força da arquibancada: Torcida do Santa Cruz fez diferença nos jogos fora na Série C

Cobra Coral levou milhares de torcedores ao Almeidão e teve presença marcante em Anápolis, além de outros jogos fora de casa

Torcedores do Santa Cruz em Anápolis (Reprodução/SCFC)

Dono da melhor média de público da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz também contou com o apoio da torcida em partidas longe de Pernambuco.



Ao longo da competição, os tricolores marcaram presença em diferentes estádios do país e tiveram participação importante na campanha que levou o clube ao Quadrangular do Acesso. Nas duas últimas partidas como visitante, os números chamaram atenção.

No empate por 2 a 2 com o Botafogo-PB, pela 16ª rodada, 2.026 torcedores do Santa Cruz estiveram no Estádio Almeidão, em João Pessoa.



A presença da torcida também foi significativa na última rodada da primeira fase. Em Anápolis, no empate por 1 a 1 que garantiu a classificação coral, 377 torcedores do Santa Cruz foram registrados no Estádio Jonas Duarte. Muitos deles fizeram uma viagem de longa distância para acompanhar a equipe na partida decisiva.



Cristian de Souza destaca apoio fora de casa



A presença dos torcedores também foi percebida dentro de campo. Após o empate com o Botafogo-PB, Cristian de Souza fez questão de destacar o apoio recebido no Almeidão. O treinador afirmou que a torcida teve participação importante durante a partida.



“É importante mencionar a presença fantástica do nosso torcedor. Empurraram e tiveram uma participação bastante grande”, afirmou o técnico após o jogo.



Depois da classificação em Anápolis, Cristian voltou a elogiar os tricolores que viajaram para acompanhar a equipe.

"O pessoal que veio aqui foi sensacional. Vim até Goiás para apoiar o Santa Cruz”, declarou o treinador.



Números não mostram toda a presença coral

Os borderôs oficiais disponíveis mostram que a torcida coral esteve presente em diversos jogos fora de casa durante a primeira fase.

Além dos 2.026 torcedores no Almeidão e dos 377 em Anápolis, foram registrados 857 torcedores no duelo contra o Guarani, em Campinas, 244 diante da Inter de Limeira e 107 na partida contra o Paysandu, em Belém.



Em outras partidas, porém, o número de torcedores visitantes não aparece discriminado no borderô. É o caso dos jogos contra Barra, Brusque e Confiança.



Por isso, os números oficiais não representam necessariamente toda a presença da torcida do Santa Cruz nos estádios.



As transmissões das partidas também ajudam a dimensionar o tamanho do apoio. Em diferentes compromissos longe de Pernambuco, imagens mostraram setores destinados aos visitantes ocupados por torcedores tricolores, mesmo quando não havia um número oficial divulgado sobre a quantidade de corais presentes.



Expectativa de grandes públicos no Quadrangular do Acesso



Com a classificação para o Quadrangular do Acesso, a torcida coral agora terá três oportunidades de acompanhar o Santa Cruz como mandante na segunda fase da Série C.

A expectativa é de novos grandes públicos dentro e fora de casa para empurrar a equipe na disputa por uma vaga na Série B.



Vale lembrar que a última partida dessa fase, que pode ser decisiva pelo acesso, será novamente contra o Botafogo-PB, no Almeidão.

Confira os números disponíveis



19ª rodada: Anápolis 1 x 1 Santa Cruz (29/08) – 377 torcedores



16ª rodada: Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz (08/08) – 2.026 torcedores



14ª rodada: Barra 1 x 2 Santa Cruz (12/07) – Número de ingressos para visitantes vendidos não informado



12ª rodada: Paysandu 1 x 3 Santa Cruz (27/06) – 107 torcedores



10ª rodada: Brusque 0 x 1 Santa Cruz (14/06) – Número de ingressos para visitantes vendidos não informado



8ª rodada: Maringá 1 x 1 Santa Cruz (23/05) – 51 torcedores



6ª rodada: Inter de Limeira 1 x 2 Santa Cruz (11/05) – 244 torcedores



5ª rodada: Guarani 1 x 0 Santa Cruz (02/05) – 857 torcedores



3ª rodada: Confiança 1 x 0 Santa Cruz (18/04) – Número de ingressos para visitantes vendidos não informado



2ª rodada: Floresta 1 x 1 Santa Cruz (11/04) – 60 torcedores

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