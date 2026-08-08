Santa Cruz busca empate fora de casa contra o Botafogo-PB na Série C

Tricolor ficou duas vezes atrás do placar, mas conseguiu um importante ponto na luta pela classificação

Santa Cruz ficou no empate contra o Botafogo-PB (João Neto / Botafogo)

Em jogo movimentado neste sábado (8), o Santa Cruz empatou com o Botafogo-PB por 2 a 2 no Almeidão, em jogo válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor chegou a ficar duas vezes atrás do placar na Paraíba, mas contou com gols de Ronald e Eron.

Com o resultado, o time treinado por Cristian de Souza subiu para a 4ª posição da primeira fase, chegando aos 25 pontos e se aproximando um pouco mais da classificação.

O jogo

Atuando em casa, o Botafogo-PB teve o controle do jogo nos primeiros minutos, contando com o meia Nenê dominando o meio de campo.

E os paraibanos abriram o placar com o atacante Dudu Hatamato, que finalizou de fora da área e contou com o desvio de Eurico para balançar as redes.

Com pouca inspiração, o Santa Cruz chegou com perigo pela primeira vez aos 24 minutos, com Tiago Marques completando bom cruzamento de Thiago Ennes, mas parou no goleiro.

O centroavante teve outra oportunidade pouco tempo depois, mas não aproveitou o contragolpe puxado por Everaldo.

O Belo se manteve mais perigoso, mas não criou muitas chances até o fim da primeira etapa.

Segundo tempo

O técnico Cristian de Souza voltou para o segundo tempo mudando o ataque, com Eron entrando no lugar de Tiago Marques.

E a novidade conseguiu marcar aos dois minutos, mas o gol foi anulado pela arbitragem por impedimento.

A resposta do Botafogo veio após escanteio cobrado por Nenê. Rokenedy salvou o cabeceio e, no rebote, Rodolfo perdeu grande chance.

A melhora do Santa Cruz após o intervalo rendeu o gol de empate aos 16 minutos da segunda etapa. Ronald aproveitou jogada de Silva e Vitinho para marcar.

Porém, apenas dois minutos depois, o Belo voltou a balançar as redes. Lucas Cândido, que havia acabado de entrar, recebeu de Nenê, finalizou e contou com novo desvio na defesa coral.

O jogo seguiu muito animado, e os visitantes buscaram um novo empate. Dessa vez, Eron cabeceou com perfeição após cruzamento de Ronald.

O camisa 17 do Tricolor chegou a ter uma boa chance para virar, mas o placar seguiu em igualdade até o apito final.

Ficha do jogo

Botafogo-PB 2

Luiz Daniel; Diogo Matheus, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela (Lucas Cândido), Igor Maduro e Nenê (Henrique Dourado); Dudu Hatamoto (Giovanni), Rodolfo (Jonas Toró) e Kayon (Diego Tavares). Técnico: Marcelo Fernandes.

Santa Cruz 2

Rokenedy; Thiago Ennes (Renato), Eurico Lima, Edson Miranda, Matheus Vinicius; Pedro Favela, Silva (Jhoninha) e Everaldo (Fabinho); Ronald, Tiago Marques (Eron) e Vitinho (Zé Mario). Técnico: Cristian de Souza.

Gols: Dudu Hatamato (15/1ºT) e Lucas Cândido (18/2ºT) (Botafogo-PB); Ronald (16/2ºT) e Eron (25/2ºT) (Santa Cruz)

Cartões amarelos: PK, Nenê e Yan Souto (Botafogo-PB)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 17h

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da Bahia)



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