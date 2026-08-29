Com drama, Santa Cruz empata com Anápolis e garante vaga na próxima fase da Série C
Após o resultado fora de casa, Tricolor terminou na oitava colocação da primeira fase e segue sonhando com o acesso
Publicado: 29/08/2026 às 19:02
Duelo entre Santa Cruz e Anápolis (Mariana Tolentino )
Em jogo dramático, o Santa Cruz empatou com o Anápolis por 1 a 1 e garantiu vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
Eurico abriu o placar para o Tricolor, mas Fernando Viana deu números finais ao duelo deste sábado (29), em Goiás, que encerrou a primeira fase da competição nacional.
Com os outros placares da rodada, a Cobra Coral terminou na oitava colocação, fechando o grupo que segue sonhando com o acesso.
O jogo
Após um começo de jogo equilibrado e de poucas chances, o Santa Cruz teve a primeira grande oportunidade aos 13 minutos.
Eron recebeu bom passe de Ronald e tentou encobrir o goleiro adversário, mas a bola passou por cima da meta.
O centroavante seguiu tentando e quase abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. Após receber cruzamento de Alex Ruan, finalizou dentro da área, mas acertou a rede pelo lado de fora.
Na reta final da primeira etapa, os donos da casa sofreram um duro golpe após o atacante Matheus Lagoa, artilheiro do Anápolis no ano, sair lesionado.
Seguindo mais perigoso, o Tricolor pernambucano abriu o placar aos 37 minutos com Eurico. O zagueiro desviou já na pequena área após cobrança de falta de Everaldo.
Bem postado defensivamente, o time de Cristian de Souza manteve o resultado até o fim da primeira parte do duelo.
Segundo tempo
Com mudanças, o Anápolis voltou melhor após o intervalo, mas seguiu sofrendo para dar trabalho ao goleiro Thiago Coelho.
Aos 17 minutos, o treinador da Cobra Coral acionou o volante Fabinho na vaga do atacante Everaldo, buscando aumentar o poder defensivo.
A grande chance dos goianos aconteceu logo depois. Fernandinho arriscou um chute de longa distância e quase empatou a partida.
A situação ficou dramática para o Santa Cruz aos 28 minutos. Thiago Coelho fez grande defesa em cabeçada de Gonzalo, mas a bola sobrou para Fernando Viana marcar.
Querendo garantir sua permanência na Série C, os donos da casa seguiram no ataque, mas o placar seguiu em igualdade após o apito final.
Ficha do jogo
Anápolis 1
Ravel; Vitinho (Fernando Viana), Rafael Costa, Hélder (Fernandinho) e Júlio Gouvêa; Ghariba (Felipe Pará), Samuel Michels (Mila) e Juninho; Matheus Lagoa (Gustavo Henrique), Carioca e Gonzalo. Técnico: Luan Carlos.
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Renato, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Alex Ruan (Zé Mario); Arilson (Edson Viana), Silva e Everaldo (Fabinho); Ronald (Cassiano) e Eron (Tiago Marques). Técnico: Cristian de Souza.
Competição: Campeonato Brasileiro da Série C
Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)
Gols: Eurico (36'/1ºT) (Santa Cruz); Fernando Viana (28'/2ºT) (Anápolis)
Cartões amarelos: Eron e Fabinho (Santa Cruz); Samuel Michels (Anápolis)
Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
Assistentes: Fabio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva (ambos do Tocantins)
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