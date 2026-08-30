Santa Cruz lança pacote de ingressos para os três jogos na Arena na 2ª fase da Série C

Tricolor disponibiliza pacote para as três partidas como mandante; sócios terão check-in a partir das 10h

Torcida do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)

O Santa Cruz iniciará nesta segunda-feira (31) a venda do pacote promocional para os três jogos como mandante no Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. As partidas serão realizadas na Arena de Pernambuco.

O pacote contempla os confrontos da 1ª, 3ª e 5ª rodadas da segunda fase, com os sócios podendo realizar o check-in a partir das 10h, enquanto as vendas para o público geral começam às 18h.

O clube também disponibilizará ingressos avulsos, conforme disponibilidade.

O primeiro jogo está previsto para os dias 6 ou 7 de setembro, contra o Botafogo-PB, enquanto os outros dois serão disputados entre 19 e 21 de setembro e 3 e 5 de outubro, contra, respectivamente, Floresta e Maringá.

Para os sócios do Santa Cruz, o check-in será liberado às 10h desta segunda-feira. Já a venda para o público geral terá início às 18h. Os ingressos estarão disponíveis pelo site FutebolCard, com quantidade limitada.

Valores do pacote promocional para os três jogos

Sul Inferior: R$ 55 (sócio) / R$ 75 (não sócio)

Leste Inferior: R$ 70 (sócio) / R$ 105 (não sócio)

Oeste Inferior: R$ 85 (sócio) / R$ 125 (não sócio)



Jogos do Santa Cruz na próxima fase

1ª rodada: Santa Cruz x Botafogo-PB

2ª rodada: Maringá x Santa Cruz

3ª rodada: Santa Cruz x Floresta

4ª rodada: Floresta x Santa Cruz

5ª rodada: Santa Cruz x Maringá

6ª rodada: Botafogo-PB x Santa Cruz