Santa Cruz lança pacote de ingressos para os três jogos na Arena na 2ª fase da Série C
Tricolor disponibiliza pacote para as três partidas como mandante; sócios terão check-in a partir das 10h
Publicado: 30/08/2026 às 18:20
Torcida do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)
O Santa Cruz iniciará nesta segunda-feira (31) a venda do pacote promocional para os três jogos como mandante no Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. As partidas serão realizadas na Arena de Pernambuco.
O pacote contempla os confrontos da 1ª, 3ª e 5ª rodadas da segunda fase, com os sócios podendo realizar o check-in a partir das 10h, enquanto as vendas para o público geral começam às 18h.
O clube também disponibilizará ingressos avulsos, conforme disponibilidade.
O primeiro jogo está previsto para os dias 6 ou 7 de setembro, contra o Botafogo-PB, enquanto os outros dois serão disputados entre 19 e 21 de setembro e 3 e 5 de outubro, contra, respectivamente, Floresta e Maringá.
Para os sócios do Santa Cruz, o check-in será liberado às 10h desta segunda-feira. Já a venda para o público geral terá início às 18h. Os ingressos estarão disponíveis pelo site FutebolCard, com quantidade limitada.
Valores do pacote promocional para os três jogos
Sul Inferior: R$ 55 (sócio) / R$ 75 (não sócio)
Leste Inferior: R$ 70 (sócio) / R$ 105 (não sócio)
Oeste Inferior: R$ 85 (sócio) / R$ 125 (não sócio)
Jogos do Santa Cruz na próxima fase
1ª rodada: Santa Cruz x Botafogo-PB
2ª rodada: Maringá x Santa Cruz
3ª rodada: Santa Cruz x Floresta
4ª rodada: Floresta x Santa Cruz
5ª rodada: Santa Cruz x Maringá
6ª rodada: Botafogo-PB x Santa Cruz
Chegou a hora, Nação Tricolor! ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 30, 2026
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???? VENDAS E CHECK-IN:
Sócios: Check-in liberado a partir das 10h (31/08)
Público Geral: Vendas… pic.twitter.com/thRAj8pSOe
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