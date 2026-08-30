Executivo do Guarani cita Santa Cruz ao falar de clubes com salários atrasados que avançaram na Série C

Tradicional clube de Campinas ficou atrás da Cobra Coral e seguirá na 3ª Divisão do futebol nacional na próxima temporada

Carlos Frontini, executivo do Guarani (Reprodução/GFC)

O Santa Cruz foi assunto na entrevista coletiva de Carlos Frontini, executivo do Guarani, no último sábado (29), após o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ao contrário do Tricolor, o Bugre, que terminou na 10ª colocação geral, não avançou de fase e seguirá na divisão na próxima temporada.

Assim como o time pernambucano, os paulistas também estão com salários atrasados, mas, para o dirigente, a falta de dinheiro não foi determinante para o fraco desempenho.

“O salário atrapalhou? Sim, mas eu acho que foi incompetência nossa mesma. O dinheiro sempre ficou na frente da classificação. Essa é a verdade. Quantas viradas tomamos? Quantas vezes tínhamos o jogo na mão? O Santa Cruz ficou na frente com os salários atrasados”, disse.

Próximos jogos do Santa Cruz

Terminando em oitavo lugar na classificação geral, o Santa Cruz ficará no Grupo B, ao lado de Botafogo-PB, Maringá e Floresta.

A primeira partida será na Arena de Pernambuco contra os paraibanos, que serão também os adversários da última rodada, dessa vez fora de casa.

1ª rodada: Santa Cruz x Botafogo-PB

2ª rodada: Maringá x Santa Cruz

3ª rodada: Santa Cruz x Floresta

4ª rodada: Floresta x Santa Cruz

5ª rodada: Santa Cruz x Maringá

6ª rodada: Botafogo-PB x Santa Cruz



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