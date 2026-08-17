Santa Cruz pode cair duas posições após fim da rodada da Série C; veja cenários

Após nova derrota em casa, Tricolor chegará pressionado para o duelo diante do Caxias, no próximo sábado (22), novamente na Arena

Elenco do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Após a derrota por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), o Santa Cruz pode perder duas posições na tabela de classificação da Série C nesta segunda-feira (17).



Dois jogos fecham a 17ª rodada da competição, com Ferroviária-SP e Ypiranga-RS podendo ultrapassar a Cobra Coral, que, no momento, ocupa a sexta posição, com 25 pontos.



A equipe paulista recebe o Paysandu, às 20h, enquanto os gaúchos visitam o Guarani, no mesmo horário.



As duas equipes possuem 24 pontos e, caso vençam seus jogos, ultrapassarão os pernambucanos, que ficariam na oitava colocação.



Pressão para a penúltima rodada



Independentemente do que aconteça nesta segunda, o Santa Cruz chegará pressionado para a partida diante do Caxias, no próximo sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.



O adversário do time treinado por Cristian de Souza também possui 24 pontos e, caso vença, passará o Tricolor.



Vale lembrar que, além de Ferroviária-SP, Ypiranga e Caxias, também estão com 24 pontos no momento Amazonas, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense.



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