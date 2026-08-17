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Santa Cruz pode cair duas posições após fim da rodada da Série C; veja cenários

Após nova derrota em casa, Tricolor chegará pressionado para o duelo diante do Caxias, no próximo sábado (22), novamente na Arena

Ivan Mota

Publicado: 17/08/2026 às 10:39

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Elenco do Santa Cruz/Rafael Vieira/FPF

Elenco do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Após a derrota por 1 a 0 para o Maranhão no último sábado (15), o Santa Cruz pode perder duas posições na tabela de classificação da Série C nesta segunda-feira (17).

Dois jogos fecham a 17ª rodada da competição, com Ferroviária-SP e Ypiranga-RS podendo ultrapassar a Cobra Coral, que, no momento, ocupa a sexta posição, com 25 pontos.

Veja também:

A equipe paulista recebe o Paysandu, às 20h, enquanto os gaúchos visitam o Guarani, no mesmo horário.

As duas equipes possuem 24 pontos e, caso vençam seus jogos, ultrapassarão os pernambucanos, que ficariam na oitava colocação.

Pressão para a penúltima rodada

Independentemente do que aconteça nesta segunda, o Santa Cruz chegará pressionado para a partida diante do Caxias, no próximo sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

O adversário do time treinado por Cristian de Souza também possui 24 pontos e, caso vença, passará o Tricolor.

Vale lembrar que, além de Ferroviária-SP, Ypiranga e Caxias, também estão com 24 pontos no momento Amazonas, Maringá, Floresta, Maranhão e Figueirense.

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