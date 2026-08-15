Santa Cruz é derrotado pelo Maranhão na Arena e coloca classificação em risco

Tricolor deixa o campo vaiado pela torcida após novo resultado negativo como mandante na Série C do Campeonato Brasileiro

Duelo entre Santa Cruz e Maranhão na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz foi derrotado pelo Maranhão por 1 a 0 na Arena de Pernambuco e manteve o baixo desempenho atuando como mandante.



O único gol da partida, disputada neste sábado (15), pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, foi marcado por Felipe Cruz ainda no primeiro tempo.



Com o resultado, o Tricolor estacionou nos 25 pontos e segue na 6ª colocação geral, mas pode ser ultrapassado com os jogos deste domingo (16).



A próxima partida será novamente na Arena, no próximo sábado (22), às 19h30, contra o Caxias.



O jogo



Empurrado pela força da sua torcida, o Santa Cruz dominou o jogo nos primeiros minutos, criando chances de ataque por meio de bolas paradas.



O Tricolor seguiu tendo mais posse de bola, mas a partida foi esfriando, com pouca criatividade dos donos da casa.



Porém, aos 26 minutos, Ronald quase abriu o placar. O atacante recebeu cruzamento de Vitinho e finalizou para boa defesa do goleiro Jean.



A resposta do Maranhão veio logo depois. Vagalume puxou contragolpe, e o goleiro Thiago Coelho saiu bem do gol para evitar o chute de Luis Gustavo já fora da pequena área.



Crescendo no jogo, os visitantes conseguiram abrir o placar aos 32 minutos. Felipe Cruz recebeu de Vagalume e bateu de primeira, gerando vaias da torcida Tricolor.



A equipe treinada por Cristian de Souza por pouco não saiu com um prejuízo ainda maior no primeiro tempo. Felipe Cruz teve outra boa oportunidade, mas parou em Thiago Coelho.



Segundo tempo



O Santa Cruz voltou com uma estreia para a segunda etapa, com o atacante Cassiano entrando no lugar de Vitinho.



Aos 10 minutos, Silva finalizou de fora da área após boa jogada de Everaldo, obrigando Jean a fazer mais uma boa intervenção.



Insatisfeito, o técnico do Tricolor colocou o meia Patrick Allan na vaga do zagueiro Edson Miranda, tentando deixar o esquema mais ofensivo.



Com pouca qualidade, os pernambucanos chegaram a ensaiar uma pressão nos minutos finais, mas saíram derrotados com o apito final.



Ficha do jogo



Santa Cruz 0

Thiago Coelho; Eurico, Matheus Vinicius, Edson Miranda (Patrick Alan) e Alex Ruan (Zé Mário); Pedro Favela, Silva e Vitinho (Cassiano); Ronald, Eron (Tiago Marques) e Everaldo (Jhoninha). Técnico: Cristian de Souza.



Maranhão 1

Jean; Luis Gustavo (Richarles), Lucão, Tibúrcio e Radija; Vander, Rosivan, Jorge (Rafael) e Vagalume; Felipe Cruz (Erverson) e Will (Maurício). Técnico: Jerson Testoni.



Competição: Campeonato Brasileiro da Série C



Gol: Felipe Cruz (Maranhão)

Cartões amarelos: Vitinho, Everaldo, Edson Miranda e Pedro Favela (Santa Cruz); Vander e Rafael (Maranhão)

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)



Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)



Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Janystony Rabelo de Melo (ambos do Piauí)



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