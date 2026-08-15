Técnico do Santa Cruz lamenta nova derrota como mandante: ‘Não conseguimos ser eficazes’

Cristian de Souza citou dificuldade em vencer na Arena, mas manteve confiança na classificação à próxima fase da Série C

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Em coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Maranhão neste sábado (15), o técnico Cristian de Souza lamentou o resultado na Arena de Pernambuco.

O comandante da Cobra Coral lamentou as chances desperdiçadas pelo ataque na partida válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Não conseguimos ser eficazes e transformar o volume em oportunidade de gol. Não conseguimos transformar a última finalização em empate. Infelizmente, não aconteceu”, disse.

O treinador do Tricolor, que tem mais pontos atuando fora de casa na competição, voltou a mostrar incômodo com a campanha como mandante.

“A chateação minha é que a gente não passa pelo teste de jogar em casa, na frente do nosso torcedor. A gente tem dificuldade de transformar em um ambiente que nos dê resultados”, declarou.

Apesar disso, Cristian de Souza seguiu mostrando confiança na vaga na próxima fase da competição.

“Estamos ainda dependendo só do nosso rendimento para se classificar. A gente fica chateado por não dar ao torcedor o que ele merece. Mas ainda temos seis pontos para disputar e a gente acredita que podemos chegar na classificação”, afirmou.

Com o resultado, a equipe segue com 25 pontos e na sexta colocação, porém pode ser ultrapassada e até mesmo deixar o G8.

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