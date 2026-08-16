Série A: Chapecoense busca empate três vezes diante do Bahia em jogo com gol de ex-Santa Cruz

Chapecoense e Bahia fizeram um jogo muito disputado e empataram por 3 a 3 na manhã deste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Partida entre Chapecoense x Bahia na Série A (João Pedro Zatta Grolli / ACF)

Chapecoense e Bahia fizeram um jogo muito disputado e empataram por 3 a 3 na manhã deste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense foi guerreira e, mesmo sendo lanterna da competição, buscou o empate três vezes contra um time que briga pelo G-4.

Apesar da melhora na forma de jogar, a Chapecoense segue em situação muito complicada, na 20ª e última posição com apenas 11 pontos. O time só venceu na estreia e, depois disso, acumulou oito empates e 13 derrotas.

Com 34 pontos, o Bahia começa a se distanciar do G-4 e a diferença pode aumentar até o fim da rodada. Apesar de estar há sete jogos sem perder, o time está com o sinal de alerta ligado, pois empatou sua quinta partida seguida.

A partida começou quente e logo no começo o Bahia teve um pênalti a seu favor. Erick Pulga chegou antes na bola e foi tocado por Heitor. Recém-chegado, o argentino Alejo Véliz foi para a cobrança e fez 1 a 0 aos 13 minutos. O goleiro Anderson conseguiu espalmar a bola, mas ela pegou efeito e entrou mesmo assim.

A vantagem, porém, durou apenas cinco minutos. Aos 18, Giovanni Augusto recebeu cruzamento na esquerda da área, dominou bem e chutou melhor ainda, com o peito do pé, cruzado, para fazer um belo gol.

O Bahia voltou à frente do placar antes do intervalo. Aos 41, após boa triangulação e troca de passes rápida, Erick Pulga chegou à linha de fundo no lado esquerdo da área e cruzou rasteiro. Kauan tentou fazer o corte e mandou contra o próprio gol.

O ritmo para o segundo jogo não diminuiu. A Chapecoense empatou novamente logo aos dois minutos. Giovanni Augusto cruzou da esquerda. A bola passou por todo mundo e caiu nos pés de Marcinho na segunda trave. Ele dominou rápido e chutou forte para marcar. Aos 16, Franco Rossi até balançou a rede para a Chapecoense, mas o gol foi anulado por impedimento na origem do lance.

Aos 19, quem marcou de novo foi o Bahia com um golaço de Acevedo Erick Pulga avançou na meia-lua, mas adiantou um pouco a bola. Acevedo chegou chutando, ainda fora da área, e acertou o ângulo. Em outro lance, o Bahia quase chegou ao quarto gol após Doma desviar contra o próprio gol, exigindo grande defesa de Anderson

Sem desistir, a Chapecoense buscou o empate pela terceira vez, aos 25 minutos. Giovanni Augusto carregou a bola na quina direita da área e cruzou. Túlio Eduardo, cria da base do Santa Cruz, apareceu livre na pequena área para completar de cabeça.

O Bahia foi quem mais buscou o ataque na reta final, mas apesar de algumas chegadas, o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a 24ª rodada. Às 16h, o Bahia fará o clássico Ba-Vi com o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). Depois, às 18h30, a Chapecoense joga com o São Paulo, novamente na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 3 BAHIA

CHAPECOENSE - Anderson; Heitor (Everton), Kauan, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco); Camilo, Bruno Matias (Franco Rossi), Yago Felipe (David) e Giovanni Augusto; Marcinho e Kevin Ramírez (Túlio Eduardo). Técnico: Rafael Lacerda.

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez (Caio Alexandre), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba (Zé Guilherme); Caio Alexandre, Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kauê Furquim (Sanabria), Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Alejo Véliz, aos 13, Giovanni Augusto, aos 18, e Kauan, contra, aos 41 minutos do primeiro tempo. Marcinho, aos dois, Acevedo, aos 19, e Túlio Eduardo, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sanabria e Erick Pulga (Bahia).

ÁRBITRO - Daiane Muniz (SP).

PÚBLICO - 6.087 torcedores.

RENDA - R$ 248.670,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).



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