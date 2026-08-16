Santa Cruz inicia venda de ingressos para o jogo contra o Caxias na Série C

Após frustração contra o Maranhão, a Cobra Coral recebe o clube gaúcho no próximo sábado (22)

Torcida do Santa Cruz ( Paulo Paiva / FPF)

Vindo de duas derrotas seguidas como mandante na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz tenta mudar o retrospecto em seu próximo compromisso. A Cobra Coral recebe o Caxias no próximo sábado (22), às 19h30, na Arena Pernambuco, e já iniciou a venda de ingressos para o confronto.

O Tricolor do Arruda liberou a realização do check-in para os sócios e a comercialização de ingressos para o público geral neste domingo (16). Este será o último compromisso da equipe como mandante na primeira fase da Terceirona, já que na última rodada visitará o Anápolis.

As entradas mais baratas estão sendo vendidas por R$ 25, enquanto as mais caras custam até R$ 80, dependendo do setor do estádio e do tipo de ingresso. O torcedor coral poderá confirmar a sua presença pelo site da FutebolCard (clique aqui).

Valores dos ingressos

Setor Sul inferior: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 20 (sócio)

Setor Leste inferior: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 24 (sócio)

Setor Leste superior: R$ 30 (valor único)

Setor Oeste premium: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada) e R$ 32 (sócio).

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