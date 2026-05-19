Santa Cruz oficializa rescisão do meia Régis após apenas quatro jogos na Série C

Principal contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro, o meia rescindiu contrato em comum acordo com o clube

Régis em ação pelo Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz oficializou nesta terça-feira (19) a saída do meia Régis. Em nota divulgada pelo clube, o Tricolor informou que a rescisão contratual aconteceu em comum acordo entre as partes, encerrando de forma antecipada a passagem do jogador pelo Arruda.

“O Santa Cruz informa a saída do meia Régis. O atleta, em comum acordo com a diretoria, teve seu contrato rescindido. O clube deseja sucesso ao jogador nos próximos desafios”, publicou o clube.

A saída acontece após o executivo de futebol Alex Brasil admitir publicamente que o jogador vivia um momento de insatisfação no clube. Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, o dirigente afirmou que o Santa Cruz não manteria atletas sem desejo de permanecer no elenco coral.

“Converso com o Régis diariamente. Está incomodado com essa situação, de estar assim (lesionado). Mas ele quer ser feliz, e é isso que a gente vai respeitar sempre do atleta. No momento certo, na hora certa. Mas ele sempre se dedicando, sempre dando seu melhor. E aí as coisas vão acontecer”, afirmou Alex Brasil.

“A gente não vai segurar no Santa Cruz ninguém que não queira ficar. Isso não é só para o Régis. É para qualquer atleta. Mas o Régis vem se dedicando sim, vem fazendo seu trabalho diariamente. E a gente sabe do seu potencial que ele pode render dentro do clube”, completou.

O Santa Cruz informa a saída do meia Régis. O atleta, em comum acordo com a diretoria, teve seu contrato rescindido. O clube deseja sucesso ao jogador nos próximos desafios. pic.twitter.com/ivRmCFkyvv — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 19, 2026

Contratado no dia 7 de março, com a expectativa de dar maior poder de criação ao meio-campo coral na busca pelo acesso, Régis teve uma trajetória extremamente curta no Recife. Ao todo, o meio-campista vestiu a camisa tricolor em apenas quatro oportunidades, não conseguindo engatar uma sequência que justificasse sua permanência para o restante da temporada.

A última aparição do jogador aconteceu no dia 26 de abril, na derrota para o Amazonas, na Arena de Pernambuco. Depois disso, sofreu uma lesão muscular e, mesmo recuperado fisicamente nas últimas semanas, deixou de ser relacionado pelo técnico Cristian de Souza.

Velho conhecido do futebol pernambucano, Régis chegou ao Arruda após passagem pelo Remo, clube onde participou da campanha de acesso à Série A em 2025.