'Saíram 5, trouxemos 10 pagando menos': executivo detalha reformulação no elenco do Santa Cruz
Executivo de futebol, Alex Brasil explica bastidores de saídas e contratações no Santa Cruz
Publicado: 19/05/2026 às 14:04
Alex Brasil, executivo do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)
"Saíram 5 atletas e trouxemos 10 pagando menos”, resumiu o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, ao detalhar a reformulação financeira pela qual passou o elenco coral. No entanto, o que chamou a atenção do dirigente foi a "ginástica financeira" para explicar a redução da folha salarial da equipe coral.
"Se eu não estou enganado, vamos dar um exemplo. Saíram cinco atletas. Com esses cinco atletas, eu trouxe 10 pagando menos. Certo. Aí pra exemplificar. Então vamos lá. Vamos supor que teoricamente estão fora e a gente não conta com Ariel, Felipe Alves, Pedro Costa, Ianson e mais um que não estou lembrado” , afirmou o dirigente, em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras.
A mensagem central da gestão ficou clara: a busca por um elenco mais enxuto e de menor custo por peça.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Engenharia financeira e rescisões amigáveis
Para além da dança das cadeiras no elenco, Alex Brasil ressaltou o trabalho de bastidores para evitar que as saídas se transformassem em futuras composições na Justiça do Trabalho, um fantasma recorrente na história recente do Santa Cruz.
O executivo explicou ainda que algumas saídas ocorreram por meio de acordos individuais. Segundo ele, atletas como Gabriel Galhardo, Balotelli e Israel chegaram a negociações específicas para encerrar seus contratos de forma amigável, com renúncia aos débitos do clube.
"Cada caso é um caso. Cada caso e momento é uma forma diferente de você conduzir", concluiu.
A reformulação fez parte do planejamento do Santa Cruz para reorganizar o elenco e adequar a realidade financeira do clube, que passa por um momento de problemas financeiros.