Meia Régis pode deixar o Santa Cruz após perder espaço no elenco

Régis, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O futuro do meia Régis no Santa Cruz parece longe do Arruda. Contratado para ser uma das principais referências técnicas da equipe na disputa da Série C, o jogador negocia a saída do clube após pouco mais de dois meses no Tricolor e uma passagem marcada por lesões e perda de espaço.

Nesta terça-feira (19), o executivo de futebol coral, Alex Brasil, comentou publicamente a situação do atleta em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras. Sem confirmar oficialmente uma saída imediata, o dirigente admitiu que o meia atravessa um momento de insatisfação e indicou que o clube não pretende manter atletas contrariados no elenco.

“Converso com o Régis diariamente. Está incomodado com essa situação, de estar assim (lesionado). Mas ele quer ser feliz, e é isso que a gente vai respeitar sempre do atleta. No momento certo, na hora certa. Mas ele sempre se dedicando, sempre dando seu melhor. E aí as coisas vão acontecer”, afirmou Alex Brasil.

“A gente não vai segurar no Santa Cruz ninguém que não queira ficar. Isso não é só para o Régis. É para qualquer atleta. Mas o Régis vem se dedicando sim, vem fazendo seu trabalho diariamente. E a gente sabe do seu potencial que ele pode render dentro do clube”, completou.

Passagem no Arruda



Anunciado pelo Santa Cruz no dia 7 de março, Régis chegou cercado de expectativa para assumir protagonismo no setor de criação coral. O meia vinha do Remo, clube onde participou da campanha de acesso à Série A em 2025, e carregava ainda a experiência acumulada no futebol brasileiro, incluindo passagem pelo Sport nas temporadas de 2014 e 2015.

Velho conhecido do futebol pernambucano, o jogador desembarcou no Arruda com status de reforço importante para a Série C. Dentro de campo, porém, a trajetória nunca conseguiu engrenar.

Ao todo, Régis disputou apenas quatro partidas pelo Santa Cruz e não conseguiu completar nenhum jogo. A última atuação aconteceu no dia 26 de abril, na derrota por 1 a 0 para o Amazonas, na Arena de Pernambuco.

No início de maio, o meia sofreu uma lesão muscular que o tirou do confronto diante do Guarani. Apesar de ter se recuperado fisicamente antes das partidas contra Inter de Limeira e Volta Redonda, acabou não sendo relacionado pelo técnico Cristian de Souza nos dois compromissos.

Sem conseguir render o esperado e convivendo com problemas físicos, Régis passou a enxergar a permanência no Arruda de forma cada vez mais improvável.