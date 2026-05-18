Santa Cruz perde dois titulares suspensos para duelo contra o Maringá pela Série C

Santa Cruz terá desfalques e pode ganhar reforços contra o Maringá pela Série C

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz não poderá contar com dois titulares importantes para o confronto diante do Maringá, no próximo sábado (23), às 17h, no Estádio Willie Davids, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Vitinho e o atacante Everaldo estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Volta Redonda, na última rodada.

A dupla vinha sendo titular sob o comando do técnico Cristian de Souza e se torna baixa significativa para um duelo considerado decisivo na luta por posição na tabela.

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Retornos

Em contrapartida, o Tricolor do Arruda pode ter reforços importantes para a partida fora de casa. O zagueiro Matheus Vinícius, o lateral-direito Thiago Ennes e o meia Régis, podem ser opção para o técnico Cristian de Souza.

Com o resultado positivo da última partida, o Santa Cruz ganhou posições importantes na tabela e chegou à 9ª colocação, com 10 pontos, ficando próximo do G-8, zona de classificação para a próxima fase da competição.

O duelo contra o Maringá é tratado internamente como um “jogo de seis pontos”, já que um resultado positivo pode consolidar a reação da equipe coral e entrar no grupo dos oito primeiros colocados da Série C.

