Numeração histórica de Grafite, Tiago Marques adota número 23 no Santa Cruz

Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Reprodução)

O centroavante Tiago Marques decidiu utilizar uma referência importante ao vestir a camisa do Santa Cruz. Mesmo sem a adoção de numeração fixa no elenco tricolor, prática já consolidada no futebol europeu e cada vez mais comum em clubes brasileiros, o jogador solicitou o número 23.

O pedido foi prontamente atendido, justamente por carregar um significado especial: trata-se da mesma numeração utilizada pelo ídolo Grafite em sua marcante passagem pelo clube.

A escolha vai além de uma simples preferência estética. Ao optar pela camisa 23, Tiago Marques assume simbolicamente o compromisso de honrar um legado que permanece vivo na memória da torcida coral. Grafite é lembrado como um dos principais nomes da história recente do Santa Cruz, tendo sido protagonista em um dos períodos mais vitoriosos do clube neste século.

Dentro de campo, Tiago Marques já começou a dar sinais de que pode corresponder às expectativas. Ao marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor, o atacante destacou a emoção do momento e reforçou o desejo de construir uma trajetória positiva no Arruda.

“O sentimento do primeiro gol é muito bom. Eu quero continuar marcando com essa camisa, dar muitas alegrias ao nosso torcedor também. E que, no final de todo esse campeonato, todos nós possamos estar felizes e conquistar o acesso”, afirmou o centroavante.

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Entre 2015 e 2016, o atacante Grafite viveu grande fase e conduziu o Santa Cruz a conquistas expressivas. Foi peça fundamental na campanha do acesso à Série A em 2015, além de liderar o elenco nas conquistas da Copa do Nordeste 2016 e do Campeonato Pernambucano 2016, ambos no ano seguinte. Com gols decisivos e atuações consistentes, Grafite consolidou seu nome como símbolo de liderança técnica e identificação com o clube.

A atitude de Tiago Marques reforça a ligação entre passado e presente no Santa Cruz. Um gesto como esse aproximam o jogador da torcida fora das quatro linhas, ao mesmo tempo em que ampliam a responsabilidade dentro de campo.