Numeração histórica de Grafite, Tiago Marques adota número 23 no Santa Cruz
Camisa 23: Tiago Marques resgata legado de Grafite no Santa Cruz
Publicado: 14/04/2026 às 09:35
Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Reprodução)
O centroavante Tiago Marques decidiu utilizar uma referência importante ao vestir a camisa do Santa Cruz. Mesmo sem a adoção de numeração fixa no elenco tricolor, prática já consolidada no futebol europeu e cada vez mais comum em clubes brasileiros, o jogador solicitou o número 23.
O pedido foi prontamente atendido, justamente por carregar um significado especial: trata-se da mesma numeração utilizada pelo ídolo Grafite em sua marcante passagem pelo clube.
Dentro de campo, Tiago Marques já começou a dar sinais de que pode corresponder às expectativas. Ao marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor, o atacante destacou a emoção do momento e reforçou o desejo de construir uma trajetória positiva no Arruda.
“O sentimento do primeiro gol é muito bom. Eu quero continuar marcando com essa camisa, dar muitas alegrias ao nosso torcedor também. E que, no final de todo esse campeonato, todos nós possamos estar felizes e conquistar o acesso”, afirmou o centroavante.
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Entre 2015 e 2016, o atacante Grafite viveu grande fase e conduziu o Santa Cruz a conquistas expressivas. Foi peça fundamental na campanha do acesso à Série A em 2015, além de liderar o elenco nas conquistas da Copa do Nordeste 2016 e do Campeonato Pernambucano 2016, ambos no ano seguinte. Com gols decisivos e atuações consistentes, Grafite consolidou seu nome como símbolo de liderança técnica e identificação com o clube.
A atitude de Tiago Marques reforça a ligação entre passado e presente no Santa Cruz. Um gesto como esse aproximam o jogador da torcida fora das quatro linhas, ao mesmo tempo em que ampliam a responsabilidade dentro de campo.