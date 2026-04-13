Santa Cruz vive contraste entre bom desempenho e incertezas fora de campo

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Entre resultados e incertezas. O Santa Cruz inicia sua trajetória na Série C com um desempenho competitivo dentro de campo, mas ainda cercado por instabilidades nos bastidores. Em duas rodadas, o Tricolor do Arruda somou quatro dos seis pontos disputados, com vitória sobre o Itabaiana por 1 a 0 e empate em 1 a 1 diante do Floresta, fora de casa.

Em campo, a Cobra Coral tem se destacado pela organização tática e pela solidez defensiva. A equipe controlou as ações nos dois primeiros compromissos e sofreu poucos sustos na defesa, sinalizando evolução no trabalho do elenco. Com uma profunda reformulação, que incluiu 15 contratações, o time passou a ter uma nova configuração e já apresenta uma cara renovada para a sequência da temporada.

Apesar do bom rendimento esportivo, o ambiente extracampo segue sendo o principal desafio do clube neste momento da temporada.. A indefinição sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) continua sendo o principal entrave administrativo. As negociações entre a atual gestão e investidores não avançam, o que impede a entrada de novos recursos e agrava a situação financeira do clube, já fragilizada desde o início da temporada.

O reflexo direto aparece no dia a dia do elenco e funcionários, com atrasos salariais e um ambiente de instabilidade nos bastidores. A ausência de um desfecho concreto aumenta a pressão interna e a preocupação da torcida, que teme a repetição de problemas financeiros que já impactaram o rendimento esportivo no passado.

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Além disso, o clube ainda enfrenta indefinição quanto ao local da próxima partida em casa, pela quarta rodada da Série C, contra o Amazonas. A prioridade da diretoria é o retorno ao Estádio do Arruda, mas o estádio ainda aguarda a liberação de laudos de segurança. Por outro lado, a Arena de Pernambuco apresenta um gramado bastante desgastado. Uma alternativa é a transferência para o estádio Lacerdão, em Caruaru.

Enquanto isso, o próximo compromisso do Santa Cruz será novamente fora de casa, contra o Confiança, no Estádio Batistão. A partida é vista como mais um teste de concentração e equilíbrio para uma equipe que busca manter o bom início de campanha apesar das turbulências extracampo.

