Justiça prorroga período de suspensão de ações contra o Santa Cruz na Recuperação Judicial

Com a decisão, o Santa Cruz terá suspensas todas as ações e execuções contra o clube até a Assembleia Geral de Credores

Estádio do Arruda (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) deferiu um pedido do Santa Cruz para a prorrogação do período de suspensão de ações contra o clube na Recuperação Judicial. Com a decisão, a Cobra Coral terá suspensas todas as ações e execuções até a Assembleia Geral de Credores (AGC). A informação foi dada inicialmente pelo NE45 e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Segundo a decisão judicial, deferida pela juíza Michelle Oliveira Chagas Silva, o Santa Cruz vem atuando com boa-fé e proatividade no processo, realizando mais de 250 acordos trabalhistas e constituindo a venda de parcelas da SAF.

Ainda na argumentação, a juíza ressaltou que a paralisação do fluxo de caixa asfixiaria financeiramente o clube, o que comprometeria a manutenção de suas operações básicas e a capacidade de gerar os recursos necessários para satisfazer os próprios credores.

Juntamente com a decisão de suspensão, a Justiça também determinou um prazo de 15 dias para o Santa Cruz apresentar um cronograma estimado para a convocação e realização da AGC.

Por fim, a decisão judicial também ordenou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ou qualquer outra entidade, cesse toda e qualquer retenção de valores devidos ao Tricolor do Arruda e deposite integralmente as verbas em conta controlada pelo processo de Recuperação Judicial.

A decisão auxiliará o Santa Cruz no processo de reequilíbrio financeiro, dando fôlego ao clube para seguir negociando seus débitos e arcar com as despesas do futebol profissional, sobretudo as obrigações trabalhistas.

Assembleia Geral de Credores

Após o Santa Cruz apresentar o cronograma, a AGC será realizada em primeira ou segunda convocação. A realização da Assembleia será passo crucial no processo de Recuperação Judicial, com os credores realizando uma votação para a aprovação ou não do plano de pagamento apresentado pelo clube.



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