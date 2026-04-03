'Fizemos uma janela muito positiva', diz Claudinei Oliveira sobre reforços do Santa Cruz

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Saldo positivo. O técnico Claudinei Oliveira fez uma avaliação positiva das contratações realizadas pelo Santa Cruz para a temporada, destacando que o elenco agora apresenta mais equilíbrio e opções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 15 atletas chegaram ao clube, reforçando todas as posições e trazendo experiência e qualidade para o grupo. O treinador destacou que as escolhas foram planejadas de acordo com o histórico de cada jogador e com as necessidades do time, mas lembrou que o futebol é imprevisível e nada garante rendimento imediato.

“As contratações foram muito corretas, pelo que os atletas fizeram em outros clubes. Esperamos que eles consigam fazer aqui. Futebol nada é certeza no futebol. Você pode pegar um atleta que vem de três temporadas maravilhosas e ele não jogar, não render”, disse o treinador.

O principal reforço do Santa Cruz para a Série C é o atacante Everaldo, que chega para suprir a carência de velocidade e drible pelas pontas, características apontadas como essenciais pelo técnico.



“A contratação do Everaldo foi a última, não porque a gente deixou para ser a última, mas porque realmente demandou uma negociação. O atleta estava na cidade, não tinha contrato assinado, não dependia da janela. Mas é um atleta que tem o seu histórico no futebol, e eu acho que ele vai ajudar muito”, destacou.

Apesar do executivo de futebol Alex Brasil não considerar o elenco inchado, o técnico admitiu que algumas saídas podem ocorrer para ajustar o grupo e equilibrar as posições.

“Com muitos atletas, demanda que daqui a pouco vai ter que sair um ou outro. Mas a gente não vai expulsar ninguém do Santa Cruz. Estamos vendo algumas situações desses atletas saírem. O clube também tem que fazer alguns acertos para eles poderem sair. Todos que estão trabalhando estão bem, ninguém está treinando em separado”, concluiu.

Reforços do Santa Cruz:

Goleiro: Thiago Coelho

Zagueiros: Edson Miranda e Jeferson

Laterais: Thiago Ennes e Zé Mário

Volantes: Fabinho, Léo Costa e Silva

Meias: Régis

Atacantes: Everaldo, Nilton, Marquinhos, Tiago Marques, Eron e Ronald.