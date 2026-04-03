'Fizemos uma janela muito positiva', diz Claudinei Oliveira sobre reforços do Santa Cruz
Claudinei Oliveira elogia reforços do Santa Cruz e vê janela como positiva
Publicado: 03/04/2026 às 11:09
Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Saldo positivo. O técnico Claudinei Oliveira fez uma avaliação positiva das contratações realizadas pelo Santa Cruz para a temporada, destacando que o elenco agora apresenta mais equilíbrio e opções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
Ao todo, 15 atletas chegaram ao clube, reforçando todas as posições e trazendo experiência e qualidade para o grupo. O treinador destacou que as escolhas foram planejadas de acordo com o histórico de cada jogador e com as necessidades do time, mas lembrou que o futebol é imprevisível e nada garante rendimento imediato.
O principal reforço do Santa Cruz para a Série C é o atacante Everaldo, que chega para suprir a carência de velocidade e drible pelas pontas, características apontadas como essenciais pelo técnico.
“A contratação do Everaldo foi a última, não porque a gente deixou para ser a última, mas porque realmente demandou uma negociação. O atleta estava na cidade, não tinha contrato assinado, não dependia da janela. Mas é um atleta que tem o seu histórico no futebol, e eu acho que ele vai ajudar muito”, destacou.
Apesar do executivo de futebol Alex Brasil não considerar o elenco inchado, o técnico admitiu que algumas saídas podem ocorrer para ajustar o grupo e equilibrar as posições.
“Com muitos atletas, demanda que daqui a pouco vai ter que sair um ou outro. Mas a gente não vai expulsar ninguém do Santa Cruz. Estamos vendo algumas situações desses atletas saírem. O clube também tem que fazer alguns acertos para eles poderem sair. Todos que estão trabalhando estão bem, ninguém está treinando em separado”, concluiu.
Reforços do Santa Cruz:
Goleiro: Thiago Coelho
Zagueiros: Edson Miranda e Jeferson
Laterais: Thiago Ennes e Zé Mário
Volantes: Fabinho, Léo Costa e Silva
Meias: Régis
Atacantes: Everaldo, Nilton, Marquinhos, Tiago Marques, Eron e Ronald.