Santa Cruz lança ingressos promocionais para estreia na Série C contra Itabaiana

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz iniciou a abertura da venda de ingressos para a sua estreia na Série C. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (6), às 20h, contra o Itabaiana, na Arena Pernambuco. O Tricolor do Arruda lançou valores promocionais para atrair a torcida, que podem ser adquiridos até sábado (4), às 23h59, por meio do site da FutebolCard.

A iniciativa do clube vem como uma forma de amenizar a dificuldade de acesso ao estádio, uma vez que a Arena Pernambuco exige deslocamento maior para muitos torcedores, diferente do tradicional Estádio do Arruda, casa habitual do Santa Cruz.

Em suas redes sociais, o clube reforçou a importância da presença do torcedor. “Sabemos da dificuldade de ir e vir da Arena, torcedor. Por isso, vamos fazer a nossa parte: ingressos promocionais até sábado, às 23h59”, escreveu.

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O Santa Cruz anunciou uma promoção especial: até às 23h59 deste sábado (4), todos os torcedores pagarão o valor da meia-entrada. Os ingressos para o Sul inferior custam R$ 25, para o Leste inferior R$ 30 e para o Oeste premium R$ 40. Sócios corais podem garantir entrada por preços ainda mais baixos, variando de R$ 20 a R$ 30

Frustração

O Santa Cruz ainda tentou transferir a partida para o Estádio do Arruda, mas não foi possível concluir a mudança a tempo. Apesar de algumas obras já realizadas no estádio, o reduto coral ainda depende de vistorias e da liberação de órgãos competentes, pois não possui os laudos de funcionamento atualizados.

Preço dos ingressos

Sul inferior: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia-entrada) R$ 20 (sócio coral)

Leste inferior: R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia-entrada) R$ 20 (sócio coral)

Oeste premium: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia-entrada) R$ 30 (sócio coral)