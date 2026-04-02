Com o ataque em xeque, Santa Cruz reage à pressão e reforça setor ofensivo para a Série C

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz decidiu agir de forma mais incisiva no mercado de transferências para responder às críticas crescentes da torcida e tentar reduzir o clima de desconfiança em torno do desempenho ofensivo para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Embora os números não sejam necessariamente ruins, com 15 gols marcados em 12 partidas, o rendimento do ataque foi considerado irregular e, em muitos momentos, pouco decisivo. Esse cenário gerou incômodo entre os torcedores, que esperam um time mais contundente, especialmente em jogos equilibrados, onde a eficiência no setor ofensivo costuma ser determinante.

Um dos principais pontos de questionamento está diretamente ligado à baixa participação dos atacantes nos gols da equipe. Dosaté aqui, apenassaíram dos pés de, o que evidencia uma dependência de atletas de outras posições para balançar as redes.

Diante desse contexto, o Tricolor do Arruda optou por uma reformulação significativa no setor ofensivo, buscando peças com perfis mais alinhados às necessidades identificadas. Foram contratados os centroavantes Tiago Marques e Eron, além dos pontas Ronald, Marquinhos, Nilton e Everaldo.

Entre os reforços, Tiago Marques desponta como o nome mais consolidado para assumir protagonismo imediato. Em sua passagem recente pelo CSA, o atacante apresentou números expressivos, com 35 gols em 75 partidas, desempenho que o credencia a ocupar a função de referência ofensiva e, sobretudo, a responsabilidade de ser o “homem gol” que o elenco ainda não conseguiu firmar nesta temporada.

Por outro lado, Everaldo surge como a principal aposta para transformar a dinâmica pelos lados do campo, setor que tem sido alvo frequente de críticas. Com passagens por clubes de peso como Corinthians e Fluminense, o jogador chega com a expectativa de agregar características que hoje fazem falta ao time: velocidade, profundidade, capacidade de romper linhas defensivas e eficiência nos duelos individuais.