Novo camisa nove, Tiago Marques admite cobrança e projeta gols pelo Santa Cruz

Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

Em busca de soluções para o ataque, o Santa Cruz apresentou o experiente centroavante Tiago Marques como seu novo camisa nove para a sequência da temporada. A chegada do atacante ocorre em meio a um momento de instabilidade no setor ofensivo. Aos 38 anos, o jogador assume a missão de ser a principal referência no ataque coral.

Com passagem recente pelo CSSA, onde marcou 35 gols nas últimas duas temporadas, Tiago Marques chega respaldado por números consistentes. Durante a apresentação, o centroavante reconheceu o peso da função que passa a exercer no clube. “Pra mim é tranquilo, a gente que joga com a camisa nove tem uma responsabilidade enorme. Aqui no Santa Cruz não vai ser diferente, a cobrança existe e é muito alta”, afirmou o atacante.

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Mesmo diante da pressão, o jogador demonstrou confiança e adotou um discurso motivacional ao comentar o desafio. “Eu tenho uma frase comigo: ‘o desafio tem o tamanho do seu herói’. Se o desafio aqui é grande, os heróis também são do tamanho dele”, destacou.

Tiago Marques também evidenciou a importância do aspecto psicológico no futebol. Segundo ele, o trabalho mental tem papel fundamental no desempenho dentro de campo. “O meu psicólogo fala que a gente tem que visualizar as coisas boas. E aqui eu visualizo fazendo gols, trazendo alegria para o torcedor”, disse.

O atacante ainda ressaltou que essa mentalidade deve ser compartilhada com outros companheiros de ataque, como Eron e Quirino.

Ao projetar a disputa da Série C, Tiago Marques destacou o nível de dificuldade da competição. “A Série C é muito competitiva, com muito embate e jogos corridos. Mas acredito que a gente possa fazer um grande campeonato com essa camisa pesada e com o apoio da nossa torcida”, avaliou.

A estreia do Santa Cruz na competição está marcada para o dia 6 de abril, contra Itabaiana. O confronto está inicialmente previsto para a Arena Pernambuco, mas a diretoria ainda tenta viabilizar a realização da partida no Estádio do Arruda, dependendo da liberação dos laudos de segurança.