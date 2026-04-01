'Fazer esse clube gigante novamente', diz Everaldo em apresentação no Santa Cruz

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Léo Albertim /SCFC)

“Agora posso realizar esse sonho”. O atacante Everaldo foi apresentado oficialmente pelo Santa Cruz nesta quarta-feira (01), no estádio do Arruda, como principal reforço da equipe para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Em sua primeira entrevista coletiva, o jogador evidenciou a forte ligação com o clube e destacou a emoção de vestir a camisa coral.



“Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de retornar para onde eu sempre quis estar”, afirmou.

Durante a apresentação, Everaldo relembrou a relação antiga com o Santa Cruz, construída ainda nas arquibancadas do Arruda. O atacante contou que frequentava o estádio quando mais jovem e destacou uma lembrança marcante envolvendo seu pai.

“Fui para bastante jogos aqui no Arruda. Inclusive, em um dos jogos meu pai me falou que eu estaria lá, dentro do campo, como profissional. Eu guardei aquilo comigo e levei para minha vida”, declarou.

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Sobre o processo de negociação, o jogador admitiu que o acerto teve momentos de dificuldade, apesar do interesse mútuo. “A negociação no princípio foi um pouco complicada. Não porque seja uma questão de decisão. Porque o Santa Cruz tinha o desejo e eu também tinha”, explicou.

“A negociação foi um pouco difícil, porque englobava vários assuntos. No final deu tudo certo. Teve um pouco de dificuldade, mas acabou dando certo”, acrescentou.

Com passagens por clubes como Coritiba, Vitória, América-MG, Sport, Corinthians e Fluminense, o atacante chega ao Arruda com a responsabilidade de fortalecer o setor ofensivo da equipe. Livre no mercado após deixar o Coritiba, sua contratação foi possível mesmo após o fechamento da janela de transferências.

Por fim, Everaldo ressaltou a motivação de contribuir para a recuperação do clube na temporada. “Eu vim também porque estou com uma expectativa muito grande. Que a gente possa, junto com todo elenco, comissão técnica e staff, tirar o Santa Cruz dessa situação indesejada. Colocar o Santa Cruz onde ele nunca deveria ter saído e fazer esse clube gigante novamente”, concluiu.

