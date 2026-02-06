Santa Cruz enfrenta escassez no ataque e busca soluções internas

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz vive um momento de escassez no setor ofensivo e tem encontrado dificuldades para montar o ataque. Com desfalques por lesão, atletas em transição e decisões técnicas, o técnico interino Fábio Cortez tem buscado soluções internas para manter a equipe competitiva apostando, principalmente, em jovens das categorias de base.

Atualmente, Renato segue em processo de transição física, enquanto Ariel está fora por conta de uma lesão na panturrilha. Além deles, Robinho e Matheus Castilho não foram relacionados para a partida por decisão da comissão técnica.

Segundo Fábio Cortez, a ausência da dupla não representa um afastamento definitivo. “A decisão sobre os dois atletas é técnica. Eles não estão fora dos planos. Estão treinando e, quando entendermos que precisam estar, vão estar”, explicou.

Com poucas peças disponíveis no ataque, o treinador destacou soluções internas para suprir as ausências. “Só tínhamos o Vini Hora, mas trabalhamos com a possibilidade da dobra de lateral. Colocando o Pedro Costa, adiantando o Israel, que faz bem a função de extremo e atua na segunda linha. O Alex Ruan também fazia isso, mas saiu machucado”, afirmou. Cortez ainda ressaltou que os laterais do elenco podem atuar mais avançados, ampliando as opções ofensivas.

O técnico também apontou a utilização da base como alternativa para o momento. “Temos como potencializar esses meninos. Entraram o Vini Hora e o Matheus Castilho pelos lados, jogando mais por dentro. Quando isso acontece, surgem oportunidades, e é assim que novos jogadores aparecem”, completou.

Mesmo com limitações no elenco, o Santa Cruz tenta se reinventar ofensivamente, apostando na versatilidade dos atletas e na força das categorias de base para seguir competitivo na reta final do Campeonato Pernambucano.

