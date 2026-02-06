Santa Cruz enfrenta escassez no ataque e busca soluções internas
Santa Cruz tem desfalques no ataque e aposta na base como alternativa
Publicado: 06/02/2026 às 08:55
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
O Santa Cruz vive um momento de escassez no setor ofensivo e tem encontrado dificuldades para montar o ataque. Com desfalques por lesão, atletas em transição e decisões técnicas, o técnico interino Fábio Cortez tem buscado soluções internas para manter a equipe competitiva apostando, principalmente, em jovens das categorias de base.
Segundo Fábio Cortez, a ausência da dupla não representa um afastamento definitivo. “A decisão sobre os dois atletas é técnica. Eles não estão fora dos planos. Estão treinando e, quando entendermos que precisam estar, vão estar”, explicou.
Com poucas peças disponíveis no ataque, o treinador destacou soluções internas para suprir as ausências. “Só tínhamos o Vini Hora, mas trabalhamos com a possibilidade da dobra de lateral. Colocando o Pedro Costa, adiantando o Israel, que faz bem a função de extremo e atua na segunda linha. O Alex Ruan também fazia isso, mas saiu machucado”, afirmou. Cortez ainda ressaltou que os laterais do elenco podem atuar mais avançados, ampliando as opções ofensivas.
O técnico também apontou a utilização da base como alternativa para o momento. “Temos como potencializar esses meninos. Entraram o Vini Hora e o Matheus Castilho pelos lados, jogando mais por dentro. Quando isso acontece, surgem oportunidades, e é assim que novos jogadores aparecem”, completou.
Mesmo com limitações no elenco, o Santa Cruz tenta se reinventar ofensivamente, apostando na versatilidade dos atletas e na força das categorias de base para seguir competitivo na reta final do Campeonato Pernambucano.