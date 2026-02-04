Decisão confirma liberação de público e divulga ingressos para jogo contra o Santa Cruz; confira

Santa Cruz x Decisão na Arena de Pernambuco (Rafael Melo/FPF)

Após período de indefinição marcando a véspera do jogo, o duelo entre Decisão e Santa Cruz foi confirmado com a presença de público. A equipe de Goiana recebe a Cobra Coral nesta quinta-feira (5), às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em partida de ida das quartas de finais do Campeonato Pernambucano.

O Decisão também divulgou o início da venda de ingressos para os públicos mandantes e visitantes do confronto. Ambos os setores do estádio estão custando R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da FutebolCard.

Após mandar os seus jogos na primeira fase do Estadual de portões fechados, o Caboclinho contará pela primeira vez com sua torcida no duelo contra o Santa Cruz. Depois de se enfrentarem em Goiana no jogo de ida, as equipes se reencontrarão no domingo (8) para a partida de volta na Arena de Pernambuco.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

