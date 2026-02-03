Santa Cruz é multado pelo TJD-PE em R$ 2 mil por objetos arremessados contra o Náutico

Decisão foi unânime e ainda livrou o clube coral de punição mais severa no Campeonato Pernambucano

Clássico das Emoções contou com objetos atirados no gramado da Arena Pernambuco (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz foi multado em R$ 2 mil pelos arremessos de objetos no gramado da Arena de Pernambuco durante o clássico contra o Náutico. A decisão foi tomada em julgamento realizado na última segunda-feira (2) e publicada nesta terça-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE). O duelo foi válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

A decisão foi unânime, e o clube tem prazo de 30 dias para efetuar o pagamento da multa.

Na súmula da partida, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou que, nas comemorações do segundo e do terceiro gols do Náutico, que venceu o Clássico das Emoções por 4 a 0, "foram arremessados objetos (copos plásticos e sandálias) no campo de jogo oriundo da arquibancada onde estava a torcida do Santa Cruz em direção aos jogadores do Náutico". Contudo, segundo o relato, os objetos não atingiram nenhum atleta.

O árbitro também registrou o arremesso de “partes dos assentos da arquibancada em direção à área da comissão técnica do Santa Cruz, advindas das arquibancadas”. No entanto, os objetos igualmente não atingiram ninguém.

A Cobra Coral também foi denunciada com base no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre danos à praça esportiva onde a partida foi realizada. Entretanto, o clube foi absolvido nessa acusação.

Denunciado ainda no artigo 213 do CBJD, o Santa Cruz corria o risco de perder de um a dez mandos de campo caso o TJD-PE entendesse que o arremesso dos objetos fosse de elevada gravidade ou causasse prejuízo ao andamento do evento desportivo.