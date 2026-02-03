Investidor da SAF fala que 'momento não é de festa, mas de luta' no aniversário do Santa Cruz

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

Ao teu futuro de glórias. O investidor da SAF do Santa Cruz, Iran Barbosa, se manifestou, nesta terça-feira (03), por ocasião do aniversário de 112 anos do clube, destacando que o momento vivido pela instituição é de luta e não de festa.

“Hoje o Santa Cruz faz 112 anos. O momento não é de festa, mas de luta, e sua batalha mais importante está nos tribunais”, afirmou.

Segundo Iran Barbosa, o clube vive um período decisivo em meio ao processo de recuperação judicial, o que exige cautela na condução das ações. “Navegar a recuperação judicial exige silêncio, disciplina e profissionalismo para proteger o Santa e o projeto de SAF que 98,7% dos torcedores votaram para acontecer”, declarou.

O investidor destacou ainda a importância da SAF como alternativa para solucionar problemas históricos do clube. “É ele que pode trazer soluções definitivas para problemas que se arrastam há décadas. É nisso que os esforços estão concentrados. É para isso que o trabalho segue sendo feito”, completou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Apesar do cenário delicado, Iran Barbosa parabenizou o clube pelo aniversário e ressaltou sua ligação com o projeto. “Feliz aniversário Santa Cruz Futebol Clube. É uma honra fazer parte deste capítulo da sua história”, disse.

Na manifestação, o investidor também fez questão de reconhecer o trabalho da atual gestão. “Quero registrar minha gratidão e respeito absoluto ao presidente Bruno Rodrigues e ao VTPM, que têm enfrentado um dos períodos mais difíceis da história do Santa Cruz”, afirmou.

Por fim, Barbosa destacou os desafios enfrentados pela diretoria no atual contexto. “Conduzir o clube em meio a tanta pressão e incerteza exige coragem, responsabilidade e compromisso com a instituição”, concluiu.

