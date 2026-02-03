Lesões marcam passagem de Ariel Nahuelpán pelo Santa Cruz
Desde sua chegada, o centroavante enfrentou lesões que limitam sua passagem no Santa Cruz
Publicado: 03/02/2026 às 10:13
Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A passagem do atacante Ariel Nahuelpán pelo Santa Cruz tem sido marcada por uma sequência de problemas físicos que impediram o jogador de ter regularidade em campo. Desde sua chegada ao clube, o centroavante enfrentou repetidas lesões musculares, principalmente na região da panturrilha, além de um quadro de tendinite, comprometendo sua utilização.
No mês de agosto, o atacante voltou a sentir dores na mesma região, tornando-se dúvida para os jogos seguintes e sendo poupado de atividades com o restante do elenco. Em setembro, a situação voltou a se agravar com uma nova lesão na panturrilha, que interrompeu novamente sua sequência na Série D, justamente em um momento decisivo da competição.
Já em dezembro, apos o retorno para a pré-temporada, o departamento médico do Santa Cruz diagnosticou um quadro de tendinite solear na perna esquerda, problema que afastou o atleta de boa parte da temporada e exigiu tratamento prolongado. Em janeiro, o clube confirmou a continuidade do tratamento no DM, sem previsão de retorno aos gramados.
Em fevereiro, quando parecia próximo de voltar a ficar à disposição, Nahuelpán sofreu novo revés. Após deixar o departamento médico e iniciar o processo de transição física, o atacante apresentou uma nova lesão na panturrilha contralateral, conforme informou o Santa Cruz. Mais uma vez, o jogador foi afastado das atividades, sem prazo definido para retorno.
Ao todo, desde sua chegada ao Santa Cruz, Ariel Nahuelpán perdeu 8 partidas: dois pela Série D 2025 e sete pelo Campeonato Pernambucano. A sucessão de lesões comprometeu a sequência do atacante, tornando sua trajetória no Arruda marcada mais por períodos de recuperação do que por atuações em campo.