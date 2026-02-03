Lesões marcam passagem de Ariel Nahuelpán pelo Santa Cruz

Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A passagem do atacante Ariel Nahuelpán pelo Santa Cruz tem sido marcada por uma sequência de problemas físicos que impediram o jogador de ter regularidade em campo. Desde sua chegada ao clube, o centroavante enfrentou repetidas lesões musculares, principalmente na região da panturrilha, além de um quadro de tendinite, comprometendo sua utilização.

Em sua chegada, ainda durante os treinamentos iniciais, Nahuelpán apresentou um incômodo na panturrilha que o tirou de sua estreia oficial. O problema o impediu de atuar na partida contra o Sergipe, pela Série D, atrasando sua integração ao time.

No mês de agosto, o atacante voltou a sentir dores na mesma região, tornando-se dúvida para os jogos seguintes e sendo poupado de atividades com o restante do elenco. Em setembro, a situação voltou a se agravar com uma nova lesão na panturrilha, que interrompeu novamente sua sequência na Série D, justamente em um momento decisivo da competição.

Já em dezembro, apos o retorno para a pré-temporada, o departamento médico do Santa Cruz diagnosticou um quadro de tendinite solear na perna esquerda, problema que afastou o atleta de boa parte da temporada e exigiu tratamento prolongado. Em janeiro, o clube confirmou a continuidade do tratamento no DM, sem previsão de retorno aos gramados.

Em fevereiro, quando parecia próximo de voltar a ficar à disposição, Nahuelpán sofreu novo revés. Após deixar o departamento médico e iniciar o processo de transição física, o atacante apresentou uma nova lesão na panturrilha contralateral, conforme informou o Santa Cruz. Mais uma vez, o jogador foi afastado das atividades, sem prazo definido para retorno.

Ao todo, desde sua chegada ao Santa Cruz, Ariel Nahuelpán perdeu 8 partidas: dois pela Série D 2025 e sete pelo Campeonato Pernambucano. A sucessão de lesões comprometeu a sequência do atacante, tornando sua trajetória no Arruda marcada mais por períodos de recuperação do que por atuações em campo.

