Pátio de Santa Cruz conta com festa e clube oficializa Lacraia como fundador em noite dos 112 anos

Noite de aniversário do clube coral contou com show pirotécnico, reunião do Conselho e homenagem ao ator Carlos Francisco

Placa comemorativa reconheceu Theophilo Almeida Batista de Carvalho, o Lacraia, como um dos fundadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz celebrou, na noite desta terça-feira (3), seus 112 anos de fundação com uma programação marcada por homenagens, memória e reafirmação de identidade. No Arruda, o clube reuniu conselheiros, convidados e torcedores em uma noite que misturou emoção, tradição e reconhecimento histórico.

Às 18h, foi inaugurada a placa comemorativa que reconhece oficialmente Theophilo Almeida Batista de Carvalho, o eterno Lacraia, como um dos fundadores do Santa Cruz. A homenagem consolida uma mudança recente no Estatuto do clube, que passou a incluir o primeiro jogador negro da história coral entre os responsáveis pela criação da agremiação. A medida atende a um antigo pleito de torcedores e pesquisadores, que defendiam o devido reconhecimento histórico.

Na sequência, às 19h14, um show pirotécnico iluminou o céu como prelúdio da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, iniciada às 19h30. Entre os destaques da noite esteve o reconhecimento oficial do hino “O Mais Querido” como hino do clube. A solenidade contou com a presença de convidados especiais, como Dona Zezita, viúva de Capiba, além de Maestro Forró, André Rio e Getúlio Cavalcanti.

A programação também reservou espaço para homenagear o ator Carlos Francisco, intérprete do projecionista tricolor “Seu Alexandre” no filme O Agente Secreto, do cineasta Kleber Mendonça Filho, produção indicada ao Oscar.

Encerrando as celebrações, às 20h30, foi celebrada uma missa em ação de graças, conduzida pelo bispo auxiliar de Recife e Olinda, Dom Nereudo Freire, e concelebrada por diversos padres e bispos de Pernambuco, entre eles Dom Dino Marchió, Dom Limacedo Antônio, Padre Davi Gonçalves, Padre Acácio Alves, Padre Gilberto José, Padre João Bosco Costa Lima e Padre Douglas Severo de Moraes, além dos diáconos Flávio Nunes Lima e Hugo da Silva Santos.