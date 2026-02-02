Arbitragem dos jogos de ida das quartas do Campeonato Pernambucano é definida; confira

Árbitro Michelangelo Almeida em ação no Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE) definiu nesta segunda-feira (2) a escala de arbitragem para os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Pernambucano 2026. Os confrontos acontecem ainda nesta semana.

Maguary x Retrô está marcado para quarta-feira (4), às 16h30, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, e Decisão x Santa Cruz, na quinta-feira (5), também às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. Ambos os jogos são válidos pela fase eliminatória da competição e contarão com o uso do árbitro de vídeo (VAR), conforme definido no regulamento aprovado pelos clubes no conselho técnico.

MAGUARY X RETRÔ

Para o duelo entre Maguary e Retrô, a arbitragem será comandada por Diego Fernando, tendo Karla Santana e Danylo Pedrosa como assistentes. O quarto árbitro será Yuri Eloi. No VAR, o responsável será Anderson Marques, auxiliado por Bruno Vieira (AVAR).

Nesta edição do Pernambucano, Diego Fernando apitou Maguary 1x1 Santa Cruz e Náutico 4x0 Sport.

DECISÃO X SANTA CRUZ

Já na partida entre Decisão e Santa Cruz, o árbitro escalado é Michelangelo Almeida. Os assistentes serão Ricardo Nunes e Túlio Caldas, enquanto Luiz Fernando atuará como quarto árbitro. O VAR ficará sob responsabilidade de José Woshington, com Nairon Pereira como AVAR.

Michelangelo Almeida foi o árbitro de Santa Cruz 3x0 Decisão, na primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2026.

Arbitragem dos jogos de ida das quartas do Pernambucano 2026:

Maguary x Retrô - quarta (4), às 16h30, no Arthur Tavares de Melo (Bonito)

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Karla Santana e Danylo Pedrosa

4º Árbitro: Yuri Eloi

VAR: Anderson Marques

AVAR: Bruno Vieira

Decisão x Santa Cruz - quinta (5), às 16h30, no José Dionísio do Carmo (Goiana)

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Ricardo Nunes e Túlio Caldas

4º Árbitro: Luiz Fernando

VAR: José Woshington

AVAR: Nairon Pereira