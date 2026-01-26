Harlei Menezes comenta saída de Marcelo Cabo do Santa Cruz e explica procura por novo técnico

Executivo de Futebol fala em paciência na escolha do próximo treinador e responde sobre os nomes de Marcelo Fernandes e Claudinei Oliveira

Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz, e Marcelo Cabo, ex-técnico coral (Rafael Vieira)

Depois da goleada sofrida para o Náutico, no último domingo (25), o Santa Cruz optou por encerrar o ciclo de Marcelo Cabo no comando da equipe. A decisão veio em meio a um cenário de forte pressão da torcida e depois da segunda derrota consecutiva no Campeonato Pernambucano.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o executivo de futebol Harlei Menezes detalhou os bastidores da saída do treinador e explicou os próximos passos da diretoria coral na busca por um novo comandante para a sequência da temporada.

Segundo Harlei, a definição ocorreu após uma conversa franca entre o técnico e o presidente Bruno Rodrigues.

“Foi uma conversa muito direta com o presidente Bruno, olho no olho, em uma situação em que o presidente externou toda a gratidão e o carinho ao Cabo por todo o serviço prestado, e o Cabo entendeu perfeitamente. A vida é feita de mudanças, de momentos. É assim no mundo do futebol”, afirmou.

Marcelo Cabo chegou ao Arruda em abril de 2025 e comandou o Tricolor em 29 partidas, com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas. O principal feito foi a campanha que resultou no acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre as pendências contratuais, Harlei garantiu que o clube conduzirá o processo de forma transparente.

“O Marcelo tem multa contratual, assim como os atletas têm valores a receber do Santa Cruz. Tenho certeza de que, pela conversa transparente que teve com o Bruno, tudo será acertado como é sempre feito pelo Santa, assim como foi também com o Itamar Schülle (2025)”, destacou.

Santa Cruz em busca de um novo técnico

Com a saída confirmada, a diretoria coral já iniciou as movimentações no mercado em busca de um substituto, mas prega cautela no processo de escolha. Harlei ressaltou a necessidade de critério e paciência, diante do calendário apertado e das demandas do elenco. O dirigente ainda frisou que o novo treinador precisará entender profundamente o momento do grupo.

“Nosso tempo é curto. Precisamos chegar a um consenso de um nome que a gente sinta que seja o certo, a cara do Santa Cruz. Tudo aconteceu após a hora do almoço, então, quando há a divulgação, o telefone começa a tocar, vários profissionais são oferecidos. Mas vamos ter muita calma, conversar bastante, para chegar nesse nome com muito critério e, acima de tudo, com muita certeza daquilo que precisamos fazer”, explicou.

“A conversa com esse profissional precisa ser longa e explicativa, mostrar o momento do grupo, as peças que temos e aquelas com as quais não poderemos contar por causa de lesão”, completou.

Entre os critérios estabelecidos, Harlei apontou a busca por um técnico experiente, com histórico recente de bons trabalhos e capacidade de potencializar o elenco disponível.

Marcelo Fernandes e Claudinei Oliveira são opções?



Questionado sobre possíveis nomes, Harlei comentou a situação de Marcelo Fernandes, atual técnico da Ponte Preta e campeão da Série C.



“Marcelo Fernandes é o atual campeão da Série C, um profissional que fez uma grande carreira no Santos e hoje está na Ponte. É difícil falar de profissional empregado. A gente precisa sentar e conversar”, disse.

Outro nome citado foi o de Claudinei Oliveira, atualmente sem clube e com passagens pelo Sport em 2018 e 2022. Harlei, que foi comandado e também trabalhou com Claudinei no Goiás, destacou o conhecimento pessoal e profissional do treinador.



“Meu último jogo como atleta profissional foi comandado pelo Claudinei, em 2014, no Goiás. Depois, quando eu estava na gestão executiva do clube, ele retornou para a Série A. Claudinei é um belíssimo profissional, um nome que, dentro de um projeto Santa Cruz, seria muito bem-vindo. Conheço bem o profissional e acho que traria todas as aplicações necessárias”, afirmou.