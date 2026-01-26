Organizada do Santa Cruz afirma que confronto no Terminal do Barro foi reação a emboscada

Brigas de torcidas organizadas antes do clássico Santa Cruz x Náutico (Reprodução de vídeo)

A principal uniformizada ligada ao Santa Cruz afirmou que os confrontos registrados na manhã do último domingo (25), no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife, foram resultado de uma reação defensiva diante de uma suposta emboscada. Segundo a entidade, não houve ofensiva por parte dos tricolores, mas sim uma resposta a uma situação de “risco real e imediato”.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o confronto foi protagonizada por membros de uniformizada entre Santa Cruz e Sport, deixando três integrantes de torcidas organizadas feridos. Quatro suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados às autoridades competentes.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram homens vestindo camisas do Santa Cruz agredindo outros indivíduos com pedaços de madeira e chutes. Nos vídeos, também é possível ouvir ameaças e gritos que fazem referência à torcida organizada Inferno Coral, como “vão morrer” e “aqui é Inferno”.

Em nota, a torcida ressaltou que “não houve qualquer ação ofensiva por parte dos tricolores”, alegando que o grupo apenas reagiu para se defender. A organizada classificou o episódio como ainda mais grave por ter ocorrido durante um clássico sob o regime de torcida única. “Além disso, não se tratava de dia de jogo do clube ao qual pertencem os autores da emboscada, o que torna o ato completamente injustificável, irresponsável e lamentável”, diz o comunicado.

A uniformizada informou que medidas preventivas haviam sido adotadas antes do deslocamento, entre elas a “solicitação formal de reforço e escolta policial”, a definição de “pontos oficiais de concentração e saída”, a organização do transporte em ônibus e a presença de advogados durante todo o trajeto.

Por fim, a torcida declarou que “repudia qualquer forma de violência, independentemente de origem” e afirmou que segue colaborando com as autoridades. “Nos colocamos integralmente à disposição dos órgãos competentes para prestar esclarecimentos adicionais e fornecer imagens, documentos ou quaisquer informações que auxiliem na apuração correta dos fatos”, conclui a nota.

