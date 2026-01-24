Marcelo Cabo estuda mudanças e garante jogo propositivo do Santa Cruz diante do Náutico

Treinador coral fala em estratégias para frear o Náutico e vê o Clássico das Emoções como confronto direto pelo G-2 do Pernambucano

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz terá mudanças na escalação para o Clássico das Emoções deste domingo (25), diante do Náutico, às 18h, na Arena de Pernambuco. Pressionado após a derrota para o Retrô, o técnico Marcelo Cabo enxerga o confronto como decisivo para as pretensões do Tricolor no Campeonato Pernambucano e promete um time competitivo, sem abrir mão de propor o jogo.

Após o revés na última quarta-feira, o treinador sinalizou que fará alterações no time titular e revelou estar estudando, junto com a comissão técnica, estratégias para neutralizar o forte sistema ofensivo alvirrubro. Apesar da cautela, Marcelo Cabo destacou que o Santa Cruz manterá uma postura ofensiva.

"Infelizmente, não posso dar um spoiler do que a gente está planejando. Vamos enfrentar a equipe que melhor está performando no campeonato, então precisamos analisar bem como bloquear as ações ofensivas do Náutico, mas sem abrir mão de propor o jogo. A nossa ideia é jogar", afirmou o comandante coral em coletiva concedida nesta sexta-feira (24).

Provável escalação do Santa Cruz para o clássico contra o Náutico: Rokenedy; Eurico, Ianson e Matheus Vinícius; Pedro Costa, Wagner Balotelli, Pedro Favela, Alex Ruan e Patrick Allan; Renato e Quirino.

Além do peso natural do clássico, o duelo é tratado internamente como um confronto direto pela parte de cima da tabela. Atualmente, o Santa Cruz ocupa a quarta colocação, com sete pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota), e precisa do triunfo para retornar ao G-2 e seguir firme na briga pela classificação direta às semifinais.

“É um jogo fundamental para nós na pretensão de terminar no G-2. É um confronto direto, um clássico, que por si só já tem um peso especial dentro da competição. Não podemos deixar o pelotão da frente escapar”, completou Marcelo Cabo.

Após o clássico, o Tricolor ainda terá dois compromissos decisivos nesta primeira fase do Estadual. Enfrenta o Jaguar, na próxima quarta-feira (28), no Arruda, em partida com portões fechados, e encerra sua participação contra o Sport, no dia 31, na Ilha do Retiro.

Parcial de ingressos

Apesar da importância do duelo, o Santa Cruz chega pressionado, em meio a críticas da torcida ao trabalho de Marcelo Cabo. Ainda assim, o apoio das arquibancadas promete ser forte. O clube divulgou, na noite desta sexta-feira (23), uma parcial de 10 mil torcedores confirmados para o Clássico das Emoções. Apenas a torcida tricolor poderá ocupar as arquibancadas, em sistema de torcida única, configurando o melhor público do Santa Cruz no Pernambucano 2026 até o momento.