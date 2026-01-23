Santa Cruz não vence o Náutico desde 2020 e busca quebrar tabu no Clássico das Emoções

Náutico e Santa Cruz (Rafael Vieira)



O Tricolor do Arruda terá um desafio e tanto neste domingo (25), às 18h, na Arena de Pernambuco. O Santa Cruz enfrenta o Náutico pelo Campeonato Pernambucano e tentará quebrar um tabu que já dura quase seis anos: desde março de 2020, a Cobra Coral não consegue derrotar o rival alvirrubro.

A última vitória coral aconteceu no dia 01 de março de 2020, no estádio do Arruda, pelo placar de 2 a 0, com gols de William Alves e Victor Rangel, na primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Desde então, as equipes se enfrentaram oito vezes, com quatro vitórias do Náutico e quatro empates, incluindo confrontos decididos nos pênaltis. Um desses empates, em 2020, acabou com a eliminação do Timbu nos pênaltis por 7 a 6, na Arena de Pernambuco, palco do clássico deste fim de semana.

O momento das equipes é bastante distinto. O Santa Cruz vive pressão no Arruda: ocupa a quarta colocação, com sete pontos em quatro partidas, e o trabalho do técnico Marcelo Cabo é questionado pelos torcedores. Já o Náutico chega embalado, líder isolado do Pernambucano com 100% de aproveitamento em quatro jogos e confiança total para manter a sequência positiva no clássico.

O retrospecto recente evidencia a dificuldade do Santa Cruz em vencer o rival:

25/01/2025: Náutico 2x1 Santa Cruz

27/01/2024: Santa Cruz 2x1 Náutico

15/01/2023: Santa Cruz 3x3 Náutico

04/02/2022: Náutico 0(4)x(3)0 Santa Cruz (penalidades)

16/03/2022: Santa Cruz 1x1 Náutico

09/05/2021 e 18/04/2021: Náutico 2x1 Santa Cruz

29/07/2020: Santa Cruz 0(7)x(6)0 Náutico (penalidades)

01/03/2020: Santa Cruz 2x0 Náutico