Metrô do Recife funcionará normalmente no domingo para clássico entre Santa Cruz x Náutico

CBTU mantém operação do Metrô do Recife no domingo para atender torcedores para o clássico

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife vai operar normalmente no próximo domingo (25), das 5h às 23h. O funcionamento abrange tanto a Linha Centro quanto a Linha Sul.

A medida visa atender os candidatos do Concurso Unificado de Pernambuco e os torcedores que irão acompanhar o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, marcado para às 18h na Arena de Pernambuco.

Torcida única

Seguindo a determinação da Federação Pernambucana (FPF), todos os clássicos da primeira fase serão disputados com torcida única. Neste domingo, a Arena Pernambuco receberá apenas os torcedores do Santa Cruz.