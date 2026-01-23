Metrô do Recife funcionará normalmente no domingo para clássico entre Santa Cruz x Náutico
CBTU mantém operação do Metrô do Recife no domingo para atender torcedores para o clássico
Publicado: 23/01/2026 às 10:31
O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife vai operar normalmente no próximo domingo (25), das 5h às 23h. O funcionamento abrange tanto a Linha Centro quanto a Linha Sul.
Torcida única
Seguindo a determinação da Federação Pernambucana (FPF), todos os clássicos da primeira fase serão disputados com torcida única. Neste domingo, a Arena Pernambuco receberá apenas os torcedores do Santa Cruz.