Saiba qual foi o jogo do Santa Cruz que inspirou cena de 'O Agente Secreto', filme indicado ao Oscar

Seu Alexandre, torcedor fervoroso do Santa Cruz (Carlos Francisco/Divulgação)

A paixão pelo futebol pernambucano marca presença em O Agente Secreto, longa de Kléber Mendonça Filho indicado a quatro categorias do Oscar. Uma das falas lembradas do filme, “Se o Santa ganhar eu pago a cerveja”, é dita pelo personagem Seu Alexandre, torcedor do Santa Cruz, e funciona como uma homenagem à paixão pernambucana pelo futebol.

Embora o longa não cite uma partida exata, pesquisas históricas doapontam para o jogo que provavelmente inspirou a cena: Santa Cruz venceu o Central, por 1 a 0, em duelo disputado no Arruda em 28 de fevereiro de 1977, com gol de Mazinho, pela Taça Cidade do Recife.

O filme se passa majoritariamente em 1977, período em que o Santa Cruz vivia grande fase e se consolidava como uma das principais forças do futebol nordestino. O desempenho do Central naquele jogo chamou atenção da imprensa.

Em jornal da época, o Diario de Pernambuco criticou a postura da equipe de Caruaru, classificando o futebol praticado como “antifutebol”. Já a vitória coral agora imortalizada pela frase nas telas do cinema internacional.



