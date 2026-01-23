Saiba qual foi o jogo do Santa Cruz que inspirou cena de 'O Agente Secreto', filme indicado ao Oscar
Cena de filme indicado ao Oscar resgata partida do Santa Cruz em 1977
Publicado: 23/01/2026 às 13:04
Seu Alexandre, torcedor fervoroso do Santa Cruz (Carlos Francisco/Divulgação)
A paixão pelo futebol pernambucano marca presença em O Agente Secreto, longa de Kléber Mendonça Filho indicado a quatro categorias do Oscar. Uma das falas lembradas do filme, “Se o Santa ganhar eu pago a cerveja”, é dita pelo personagem Seu Alexandre, torcedor do Santa Cruz, e funciona como uma homenagem à paixão pernambucana pelo futebol.
O filme se passa majoritariamente em 1977, período em que o Santa Cruz vivia grande fase e se consolidava como uma das principais forças do futebol nordestino. O desempenho do Central naquele jogo chamou atenção da imprensa.
Em jornal da época, o Diario de Pernambuco criticou a postura da equipe de Caruaru, classificando o futebol praticado como “antifutebol”. Já a vitória coral agora imortalizada pela frase nas telas do cinema internacional.
