Beto Lago: "Os contrastes que marcam mais um Clássico das Emoções"

Diferente de outros anos onde o equilíbrio era técnico, este clássico tem um tom bem psicológico, de quem jogará melhor com a cabeça na partida

Náutico x Santa Cruz, jogo pelo Campeonato Pernambucano 2025, nos Aflitos (Rafael Vieira)

Contrastes emocionais

O Clássico das Emoções chega com um “contraste emocional” muito nítido entre as duas equipes. Enquanto o Náutico vive um estado de graça e estabilidade, o Santa Cruz enfrenta um momento de cobrança e reencontro com sua identidade. O Timbu entra em campo no pico da tranquilidade técnica. Com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas e vindo de uma goleada por 4x0 sobre o Jaguar, o sentimento alvirrubro é de afirmação. Graças as mãos de Hélio e Guilherme dos Anjos, o time já apresenta uma cara definida, competitiva e ofensiva. A vitória recente sobre o Sport por 4x0 no início da temporada deu ao grupo o "casco" emocional necessário para jogar clássicos sem medo. E, para este clássico, um time que pode controlar o jogo usando a ansiedade do rival a seu favor.

Para o time coral, o clima é de tensão. A derrota recente para o Retrô trouxe vaias da torcida e reforçou mais críticas ao trabalho de Marcelo Cabo. O Santa vive o paradoxo de um ano que promete ser histórico (SAF e volta à Série C), mas um início de campo que ainda não "ligou" totalmente. O clássico na Arena de Pernambuco é visto como o divisor de águas: ou o time recupera a confiança da torcida, ou a crise interna se intensifica. Para conter o Náutico, o Santa Cruz precisará ser um time aguerrido em campo. Menos vistoso tecnicamente que o Náutico no momento, o Tricolor precisa apostar na entrega física e no apoio (ainda que desconfiado) da massa tricolor.

E o que esperar?

Diferente de outros anos onde o equilíbrio era técnico, este clássico tem um tom bem psicológico, de quem jogará melhor com a cabeça na partida. O Náutico busca manter a hegemonia e o conforto. O Santa Cruz joga para "salvar" o seu início de ano e provar que o projeto de 2026 é sólido. Espero por uma partida de muita imposição física, característica forte do Timbu e que precisa ser combatido pelo time coral.

Três pontos para o clássico

Três pontos a mais para este clássico. O Santa Cruz é mandante em um estádio que o Náutico joga tranquilo. Com torcida única, o Tricolor terá uma “panela de pressão”: se estiver bem, o torcedor ajuda; se estiver mal, a cobrança é imediata e pesada. Qual estratégia a defesa coral irá usar para segurar a força ofensiva alvirrubra, dona do melhor ataque do Estadual?

De olho nas semifinais

Sport e Retrô também sonham com a vaga direta na semifinal. A goleada sobre o Decisão foi apontada como o ponto de virada. Contra o Vitória, o time de Roger Silva pode se isolar na vice-liderança e ganhar algo precioso: folga na tabela para ajustar o time, com os reforços que chegam, e entrar no mata-mata com cenário controlado. Já o Retrô, a vitória sobre o Santa Cruz recolocou o time na briga pela vaga direta nas semifinais. E passa, impreterivelmente, por vencer o Jaguar, domingo, nos Aflitos. Ou então, sai da disputa pela vaga direta. Uma nova vitória convincente levantará a moral da equipe do técnico Jamesson Andrade, inclusive para o duelo seguinte contra o Náutico.

