Após derrota para o Retrô, Cobra Coral tenta recuperar empolgação do torcedor com promoção de ingressos para o Clássico das Emoções contra o Náutico.

Santa Cruz vive início de 2026 sob vaias e baixa adesão da torcida na Arena de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Com a ascensão para a Série C e a provável aprovação da SAF, o ano de 2026 para o Santa Cruz era projetado como promissor. O começo da temporada, entretanto, tem seguido um roteiro diferente.

Em quatro jogos disputados no Campeonato Pernambucano até aqui, a Cobra Coral ainda não empolgou o torcedor, que não tem comparecido em peso aos jogos do tricolor.

São duas vitórias — contra o Decisão por 3 x 0 e diante do Vitória por 1 x 0 —, um empate — contra o Maguary em 1 x 1 — e uma derrota — em duelo contra o Retrô por 1 x 0.

Após a derrota contra o Retrô nessa quarta-feira (21), o torcedor tricolor que foi à Arena Pernambuco vaiou a equipe em vários momentos. Os principais alvos das críticas foram o treinador Marcelo Cabo, o lateral-esquerdo Rodrigues e o atacante Robinho.

TORCIDA NÃO EMPOLGOU

Com os desempenhos mostrados até aqui, a torcida tricolor ainda não se empolgou. Dos três jogos disputados na Arena Pernambuco - atual 'casa' do Santa Cruz - (dois como mandante e um como visitante), menos de 13 mil tricolores estiveram presentes na arquibancada.

Para mudar isso, no Clássico das Emoções, diante do Náutico, no próximo domingo (25), o clube realiza uma promoção de ingressos com meia-entrada disponível para todos os setores. Os valores vão de R$ 20 a R$ 80.

O clube ainda não divulgou parcial da venda de ingressos para a partida.

Sem previsão de retorno para o Estádio do Arruda, a expectativa é que o tricolor tenha seus mandos de campo na Arena de Pernambuco até o fim do ano de 2026.