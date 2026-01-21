Sob vaias e gritos de protestos, Santa Cruz joga mal e sofre derrota para o Retrô na Arena
Publicado: 21/01/2026 às 23:35
Patrick Allan, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Sob vaias e protestos da torcida, o Santa Cruz foi derrotado pelo Retrô por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O único gol da partida foi marcado por Bruno Marques, no segundo tempo. Enquanto a equipe de Marcelo Cabo teve novamente uma atuação considerada abaixo do esperado e ainda jogou com um jogador a menos na etapa final.
O JOGO
O início do confronto foi marcado por muita disputa no meio-campo, com equilíbrio entre as equipes e poucas oportunidades claras de gol, sem que nenhum dos lados conseguisse se impor. Com muitas dificuldades em campo, o Santa Cruz demonstrava problemas tanto na saída de bola quanto na circulação de passes. Nas arquibancadas da Arena Pernambuco, a torcida tricolor demonstrava insatisfação com o trabalho do técnico Marcelo Cabo.
Diante desse cenário, o Retrô passou a adiantar suas linhas de marcação, estratégia que surtiu efeito. Após recuperar a posse, David acionou Diego Guerra, que apareceu livre na entrada da área, finalizou, mas acabou bloqueado pela defesa coral. A principal chance do primeiro tempo, porém, foi do Retrô. Douglas Santos recebeu dentro da área e finalizou, mas Matheus Vinícius se colocou bem na jogada, bloqueou o chute e evitou o gol coral. A bola saiu pela linha de fundo.
Andrey cobrou a falta rapidamente e encontrou Pedro Costa, que ganhou na velocidade e cruzou rasteiro. A bola desviou na defesa e passou muito perto do gol, sendo a chegada mais perigosa do Santa Cruz na primeira etapa. Em outra oportunidade, Renato arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Paulo Ricardo a fazer a defesa, espalmando para escanteio. Diante das poucas chances criadas e um desempenho abaixo da expectativa, os jogadores corais foram para os vestiários sob vaias da torcida.
SEGUNDO TEMPO
Insatisfeito com o desempenho da equipe no primeiro tempo, o técnico Marcelo Cabo decidiu alterar o esquema tático do Santa Cruz, promovendo a saída do atacante Matheus Régis para a entrada do meia Willian Júnior. Apesar da forma desorganizada, o time coral apresentou uma melhora no início da segunda etapa.
Em resposta às mudanças do Santa Cruz, o técnico Jamesson Andrade promoveu a troca completa do trio de ataque, buscando mais fôlego e velocidade. E quase deu resultado imediato: em jogada rápida, Radsley acionou Willian Lira, que driblou Rokenedy, mas finalizou por cima, perdendo grande chance para a Fênix. Na sequência, Radsley arriscou de primeira de fora da área, obrigando o goleiro coral a espalmar e evitar o gol.
O cenário da partida mudou quando Rokenedy tentou sair jogando com os pés, mas teve a bola roubada pelo Retrô. Na sequência, Andrey cometeu falta e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso, deixando o Santa Cruz com um jogador a menos.
E brilhou a estrela do técnico Jamesson Andrade, que demonstrou coragem ao mexer na estrutura da equipe, tirando um defensor para a entrada de Bruno Marques. E a aposta deu resultado: em cruzamento na área, o centroavante se antecipou à defesa, escorou para o fundo das redes e marcou no primeiro toque: 1 a 0.
Com o resultado favorável, a Fênix de Camaragibe passou a administrar a partida, mantendo a posse de bola e controlando o tempo. Mesmo com um jogador a menos, o Santa Cruz teve sua melhor chance na individualidade de Balotelli, que recuperou a bola, partiu em velocidade e finalizou, mas o chute foi travado. No rebote, Robinho tentou o arremate, mas mandou para fora.
A resposta quase veio de forma imediata. Bruno Marques arriscou de fora da área, Rokenedy defendeu, e a bola ainda acertou a trave. Na sequência, Ericson arrancou em velocidade e finalizou com a perna esquerda, mas novamente a bola encontrou o travessão, mantendo o placar.
FICHA DO JOGO
RETRÔ 1
Paulo Ricardo; David, Rayan, Guilherme Paixão (Bruno Marques) e Lucas Sampaio; Kadi, Radsley e Luiz Beserra; Douglas Santos (Ericson), Diego Guerra (Fabricio) e Vagner Love (William Lira). Técnico: Jamesson Andrade.
SANTA CRUZ 0
Rokenedy; Pedro Costa (Israel), Matheus Vinicius, Eurico e Rodrigues (Alex Ruan); Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan (Robinho); Renato (Pedro Favela), Matheus Régis (William Júnior) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Árbitro: Paulo Belence
Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique
Cartões amarelo: Patrick Allan, Rokenedy, Andrey (2x), Matheus Vinicius (STA); Douglas Santos, Vagner Love e Bruno Marques (RET)
Cartão vermelho: Andrey (STA)
Gol: Bruno Marques (30'/2º) (RET)
Público: 1.423 torcedores