Eurico pede desculpas à torcida e cobra personalidade do Santa Cruz: 'Temos que assumir a camisa'
O zagueiro Eurico pediu desculpas à torcida e cobrou personalidade do elenco do Santa Cruz
Publicado: 22/01/2026 às 00:14
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Sob vaias da torcida, o Santa Cruz foi derrotado pelo Retrô por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, a Cobra Coral caiu para a quarta posição, com sete pontos. Após a partida, o zagueiro Eurico pediu desculpas aos torcedores e cobrou mais personalidade do elenco.
O defensor também cobrou mais personalidade do elenco e destacou a importância de assumir a camisa do clube. “Cabe a gente ter mais personalidade, assumir mesmo a camisa. Faltou um pouco de personalidade, mostrar vontade de jogar. Não pode ficar sem linha de passe. Vamos trabalhar bastante para mostrar uma evolução de verdade”, destacou.
Eurico ainda projetou o clássico contra o Náutico, no próximo domingo (27), ressaltando que a equipe precisa se concentrar e corrigir os erros: “Agora é descansar, se preparar, porque domingo tem clássico. O campeonato é curto e qualquer vacilo pode custar caro”, concluiu.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Com o resultado negativo, a Cobra Coral caiu para a quarta posição na tabela de classificação, somando sete pontos. O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (27), às 18h, para enfrentar o Náutico, na Arena Pernambuco.