Eurico pede desculpas à torcida e cobra personalidade do Santa Cruz: 'Temos que assumir a camisa'

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Sob vaias da torcida, o Santa Cruz foi derrotado pelo Retrô por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, a Cobra Coral caiu para a quarta posição, com sete pontos. Após a partida, o zagueiro Eurico pediu desculpas aos torcedores e cobrou mais personalidade do elenco.

“O que eu tenho que pedir é desculpa ao torcedor. Infelizmente, não conseguimos vencer. O time igual ao Santa Cruz não pode jogar tanto abaixo assim. O torcedor tem razão de ter vaiado”, afirmou.

O defensor também cobrou mais personalidade do elenco e destacou a importância de assumir a camisa do clube. “Cabe a gente ter mais personalidade, assumir mesmo a camisa. Faltou um pouco de personalidade, mostrar vontade de jogar. Não pode ficar sem linha de passe. Vamos trabalhar bastante para mostrar uma evolução de verdade”, destacou.

Eurico ainda projetou o clássico contra o Náutico, no próximo domingo (27), ressaltando que a equipe precisa se concentrar e corrigir os erros: “Agora é descansar, se preparar, porque domingo tem clássico. O campeonato é curto e qualquer vacilo pode custar caro”, concluiu.



Com o resultado negativo, a Cobra Coral caiu para a quarta posição na tabela de classificação, somando sete pontos. O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (27), às 18h, para enfrentar o Náutico, na Arena Pernambuco.